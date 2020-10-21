Врачи раскрыли опасность приема жаропонижающих средств

Врач общей практики Лариса Алексеева раскрыла опасности приема жаропонижающих средств с целью профилактики – оказываются, к этому в условиях пандемии прибегают многие люди.

По словам врача, сегодня жаропонижающие средства начинают пить «на всякий случай» – например, чтобы без проблем пройти термометрию – измерение температуры тела, проводимое в торговых центрах, госучреждениях, аэропортах, вокзалах и т.д.

Но последствия такого использования препаратов могут быть весьма драматичными для организма и здоровья, предупредила врач. В интервью порталу «Ридус» Алексеева раскрыла опасность приема жаропонижающих средств, не предписанного медицинскими работниками.

«Эти препараты гепатоксичны, вызывают нарушение работы печени. Кроме того, действуют на ЖКТ, при частом употреблении могут разъедать стенки желудка и кишечника, вплоть до кровотечения», — предостерегла эксперт от злоупотребления такими лекарствами.

Алексеева подчеркнула: применять данные средства можно строго по назначению врача и не более пяти дней.

Другой врач, терапевт Надежда Чернышова указала на другую опасность приема жаропонижающих средств «для профилактики» – это негативное воздействие кроветворения в организме. Специалист рассказала, что неправильное применение этих препаратов может подавить образование красных кровяных телец в крови, поспособствовать развитию анемии.

: Новости Ю