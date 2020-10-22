В Одессе уволили начальника таможни, назначен полный аудит

Государственная таможенная служба уволила исполняющего обязанности начальника Одесской таможни Дениса Пудрика. Он был в должности ровно два месяца.

Об этом сообщает Telegram-канал Государственной таможенной службы.

Причиной увольнения названы отрицательные результаты работы при нем. Среди прочего, зафиксировано множество случаев занижения стоимости импортных товаров. За 17 дней в октябре общий уровень таможенной стоимости товаров был снижен на 15%, а налоговая нагрузка на единицу импорта — на 11,6%. Из-за этого госбюджет недополучал деньги с таможни.

Также отмечается, что Пудрик не смог наладить организацию и контроль качественной работы сотрудников таможни.

Из-за обнаруженных фактов назначен полный аудит работы Одесской таможни.

Начальника управления таможенной службы в Одессе меняют уже в третий раз за 2020 год. С марта по август таможней руководил Михаил Грибанов.