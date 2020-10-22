Госстат официально сообщил, от каких болезней чаще всего умирали украинцы в этом году

С января по август 2020 года в Украине умерли почти 380 тысяч человек.

Об этом гласят данные Госстата, обнародованные в среду, 21 октября.

В отчете ведомства говорится, что за первые восемь месяцев года умерли 378 315 человек.

Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 4 761 человек, среди них туберкулез — 2 052. От СПИДа умерли 2 019 человек.

От злокачественных новообразований (рак) скончались 51 353 человека, а от болезней системы кровообращение почти в пять раз больше — 256 474 человек. В том числе ишемическая болезнь стала причиной смерти 177 397 человек.

Грипп и пневмония официально стали причиной смерти 4 026 человек.

18 455 жителей Украины погибли по внешним причинам. Из них в результате:

несчастного случая — 2 346;

утопления — 1 147;

пожара — 689;

случайного отравления (кроме алкоголя) — 1 029;

отравления алкоголем — 1383;

самоубийства — 4 236;

умышленного убийства — 688.

Также с января по август 24 женщины погибли во время беременности, родов или послеродового периода.