Госстат официально сообщил, от каких болезней чаще всего умирали украинцы в этом году

С января по август 2020 года в Украине умерли почти 380 тысяч человек.
Об этом гласят данные Госстата, обнародованные в среду, 21 октября.
В отчете ведомства говорится, что за первые восемь месяцев года умерли 378 315 человек.
Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 4 761 человек, среди них туберкулез — 2 052. От СПИДа умерли 2 019 человек.
От злокачественных новообразований (рак) скончались 51 353 человека, а от болезней системы кровообращение почти в пять раз больше — 256 474 человек. В том числе ишемическая болезнь стала причиной смерти 177 397 человек.
Грипп и пневмония официально стали причиной смерти 4 026 человек.
18 455 жителей Украины погибли по внешним причинам. Из них в результате:
- несчастного случая — 2 346;
- утопления — 1 147;
- пожара — 689;
- случайного отравления (кроме алкоголя) — 1 029;
- отравления алкоголем — 1383;
- самоубийства — 4 236;
- умышленного убийства — 688.
Также с января по август 24 женщины погибли во время беременности, родов или послеродового периода.