Владимир Пефтиев. Оружейный барон белорусского диктатора

Спонсор Александра Лукашенко тесно связан с российскими спецслужбами.

Александр Лукашенко полюбил позировать с автоматом в руках. К оружию у него особый интерес: именно от торговли военной техникой пополняется теневой бюджет диктатора. Сергей Ежов в проекте The Insider изучил собственников компании «Белтехэкспорт», которые являются спонсорами политического режима в Беларуси и выяснил, как кошелек Лукашенко связан с ФСБ, бизнесом в Лондоне и коррупционной застройкой в Калининграде.

«Я вам клянусь, что я у Пефтиева никогда не то что для личных, для государственных целей ни копейки не взял. Они взяли и закосили этого мужика», — так Александр Лукашенко отреагировал на включение в санкционный список ЕС близкого к себе бизнесмена.

«Мужика», о котором шла речь, зовут Владимир Пефтиев. В 2011 году Евросоюз ввел против него санкции за близость к семье Лукашенко. В постановлении говорилось, что самый богатый на тот момент белорусский олигарх является «главным экономическим советником президента и основным спонсором режима Лукашенко».

Пефтиева называли «личным кошельком» Лукашенко. Из опубликованных WikiLeaks данных стало известно, что бизнесмен жил на Мальте, а в Минск прилетал пару раз в год. Прямо в аэропорту его встречали службы безопасности и провождали непосредственно в резиденцию президента.

Лукашенко тогда отреагировал на санкции в отношении якобы неблизкого к себе Пефтиева слишком эмоционально. Он назвал инициаторов заморозки активов предпринимателя и визовых ограничений «негодяями и подонками», а меры в отношении Пефтива — «безмозглыми».

Пефтиев с начала 90-х годов занимался торговлей белорусским оружием. Созданная им компания «Белтехэкспорт» продает за границу продукцию военного назначения, выпускаемую предприятиями военно-промышленного комплекса республики. В каталоге продукции «Белтехэкспорта» — самолеты «Миг», вертолеты «Ми», беспилотники, зенитные комплексы, средства радиоэлетронной борьбы, танки, бронеавтомобили и т. д. География поставок включает страны Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Евросоюза, Северной Америки и Австралии.

Несмотря на то, что производят технику государственные предприятия Беларуси, торгует ею частная компания. К примеру, радиолокационная станция «Восток-3D» производится АО «КБ Радар», 100% акций которого принадлежит государству. При этом «Белтехэкспорт» имеет статус закрытого акционерного общества, не раскрывая всех своих бенефициаров.

Частный характер компании позволяет режиму Лукашенко выводить доходы в тень, а также поставлять оружие диктаторским режимам. Так, в докладе Совета Безопасности ООН «Белтехэкспорт» назывался в числе поставщиков оружия в Кот-д’Ивуар для сил свергнутого диктатора Гбагбо, который предстал перед Международным уголовным судом за преступления против человечества.

Финансовые объемы продаж «Белтехэкспорта» не раскрываются. Судить о высоких прибылях можно по косвенным признакам. К примеру, в 2017 году компания заключила на эмиратской выставке IDEX связанный только с техническим обслуживанием контракт на $30 млн. Участвовал «Белтехэкспорт» и в недавнем российском форуме «Армия-2020», представив более 200 образцов военной продукции. В 2019 году Беларусь должна была заработать на экспорте вооружения $2 миллиарда.

Вместе с Пефтиевым в 2011 году под европейские санкции попал и принадлежащий ему «Белтехэкспорт». Однако через несколько лет, после официальной смены собственника, ограничения в отношении компании были приостановлены.

В 2012 году Пефтиев продал «Белтехэкспорт» загадочному российскому бизнесмену Дмитрию Гуриновичу. Причем белорусские медиа сразу предположили, что сделка могла носить фиктивный характер, а единственной ее целью было переоформить компанию на подставное лицо ради выхода из-под санкций.

И российская деловая пресса, и белорусские СМИ тогда не смогли найти каких-либо сведений о Гуриновиче: сообщалось только, что он является выпускником РАНХиГС при президенте РФ и раньше якобы работал в структурах Пефтиева. The Insider выяснил, что таинственный глава «Белтехэкспорта» связан с российскими спецслужбами.



Дмитрий Гуринович

Родился Дмитрий Гуринович 20 марта 1968 года в Бобруйске Могилевской области. Выпустился из Минского суворовского училища в 1985 году. Чем он занимался с этого времени до переезда в Москву в 2009 году — неизвестно. В российской столице, по данным The Insider, Гуринович устроился на работу в ЗАО «Оборонконверс» (сейчас переименовано в «Рустехэкспорт»), дочернюю компанию Рособоронэкспорта.

В 2013 году Гуринович получил российский паспорт в ОУФМС Калининграда. Официально зарегистрирован он, как установил The Insider, сейчас в Калининграде в доме № 15 на улице Александра Суворова. По этому адресу располагается Пограничное управление ФСБ.

«Пограничник» Гуринович, по сведениям The Insider, в 2019 году купил сразу два престижных автомобиля: Mercedes-Benz GL 350 BlueTEC 4MATIC с калининградскими номерами и Bentley Bentayga V8 с московскими. Причем для Bentley «оружейный барон» отдельно приобрел еще и красивый номер Р001НР197, который продавался в интернете за 200 тысяч рублей. Само авто обошлось предполагаемому сотруднику ФСБ в 18 млн 990 тысяч рублей.

В 2014 году Гуринович учредил в Калининграде ООО «Техпромсервис». Фирма последний раз отчиталась и своих финансах за 2016 год: тогда ее убыток составил 0,6 млн рублей. Основной вид деятельности «Техпромсервиса» — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, размер уставного капитала — всего 10 тысяч рублей. Несолидно для крупнейшего оружейного экспортера Беларуси, что косвенно подтверждает версию о номинальном владении «Белтехэкспортом».

Соучредитель «Техпромсервиса» — Владимир Ковальский, родственник экс-главы Светлогорского района Александра Ковальского. У пожилой же матери бывшего чиновника Раисы Ковальской Гуринович в 2016 году приобрел нежилое помещение площадью 125,4 м² по адресу: Светлогорск, ул. Ленина, д 15, узнал The Insider.

Александр Ковальский окончил Рижское военно-политическое училище, был депутатом горсовета Калининграда. Аффилированные с ним и его родственниками фирмы ведут строительный бизнес, причем с нарушением антикоррупционных норм.

The Insider также изучил людей, выпустившихся из Суворовского училища вместе с Гуриновичем. Среди тех курсантов, которые были с ним в одной роте, оказались два высокопоставленных военных Беларуси. Это начальник главного управления боевой подготовки белорусских Вооруженных сил Андрей Некрашевич и заместитель министра обороны по вооружению Сергей Симоненко. Оба, к слову, входят в состав совместной коллегии минобороны Республики Беларусь и России.

Назначенный в июне этого года премьер-министром Беларуси Роман Головченко до этого курировал ВПК страны, а начинал свою карьеру как раз в «Белтехэкспорте». Компания также находится с сфере интересов сына Александра Лукашенко: Виктор Лукашенко входит в Совет безопасности республики, а его супруга Лилия Лукашенко возглавляла представительство кипрской компании Eastleigh trading Ltd., связанной с Владимиром Пефтиевым.

Спонсор Лукашенко вообще связан со многими офшорными компаниями. Благодаря панамскому архиву стало известно, что жена белорусского олигарха создала больше десятка компаний на Британских Виргинских и Сейшельских островах. В Беларуси, помимо вооружения, деловые интересы Пефтиева распространялись на лотереи, алкогольное производство, недвижимость и мобильную связь.

Санкции в отношении Пефтиева активно лоббировал экс-глава МИД Великобритании Уильям Хейг. По иронии именно в Великобритании, как обнаружил The Insider, обосновались дети Пефтиева. И успешно занимаются там бизнесом.

О семье Пефтиева в публичном доступе сведений почти нет, в белорусской прессе упоминалась возможная дочь Анна. В британском коммерческом реестре присутствует Анна Пефтиева, с белорусским гражданством и налоговым резиденством Мальты, где живет белорусский олигарх. У Анны есть младшая сестра Ольга, сменившая фамилию с Пефтиевой на Jansen van Vuuren.

Анна Пефтиева владеет компанией Moon Man Studios. «Студия Moon Man Studios, расположенная в самом сердце Лондона, сотрудничает с широким кругом клиентов, предлагая решения в области разработки творческого контента, — сказано на сайте компании. — Наша команда консультирует медиа-компании для создания новых проектов, охватывающих современное искусство, моду, дизайн и мировую культуру». Среди клиентов предполагаемой дочери спонсора Лукашенко — Sony Records, Vogue, Vodafone, Mercedes Benz, Columbia Records, Hilton и другие известные бренды.

Ольга Пефтиева (она же Jansen van Vuuren) руководит компанией 117 St. George’s Square (Pimlico) Limited, а также была директором семейной компании своего мужа African Origins UK. Фирма зарегистрирована в Великобритании, а производство организовано в Южной Африке. Компания производит масло семян дыни Калахари, которое используется для питания кожи и волос. По данным британского издания The Times, у членов семьи Пефтиева в собственности есть 12 квартир в Лондоне общей стоимостью 18 млн фунтов.

Сергей Ежов, The Insider