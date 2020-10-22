56-летняя Оксана Байрак и другие украинки поделились советом, как бороться с хейтом в свой адрес

О том, как реагировать на хейт и колкие фразы, эксклюзивно в сюжете «Вікна-новини» рассказали участницы промокампании #СильнаЯ – Оксана Байрак, Надежда Матвеева и Яна Брензей.

Стереотипные комментарии в свой адрес слышат не только украинские звезды, но и обычные женщины. С какими стереотипами в своей жизни сталкиваются Оксана Байрак, Надежда Матвеева и Яна Брензей? Об этом известные украинки сообщили в рамках романтического реалити «Холостячка» с Ксенией Мишиной на телеканала СТБ, который презентовал социальную диджитальную кампанию #СильнаЯ.

СильнаЯ

«Когда замуж?», «время заводить детей», «нужно быть скромнее», – эти и другие стереотипные фразы актуальны в обществе по сей день. Оскорбительные комментарии, которые люди оставляют под видео героинь #СильнаЯ, направлены не только против героинь спецпроекта. Такие высказывания ежедневно ранят миллионы женщин.

Однако слабый пол сильнее, чем многим кажется. Это доказывает именитый режиссер, продюсер и ведущая ток-шоу «О чем молчат женщины» Оксана Байрак. Ее внешность не дает покоя многим.

Оксана Байрак

«Что делает пластика с людьми. Я в шоке», – пишут в комментариях.

В свою очередь Байрак призывает женщин не оправдываться за свое лицо или тело ни перед кем:

«Даже если бы я сделала себя полностью, это мое личное дело. Однажды Шер блистательно ответила: «Если я захочу, свою грудь пришью на спину. Она моя и я имею право делать с собой все что угодно».

Оксане Байрак 56 лет. Она говорит о своем возрасте с гордостью, даже когда читает в комментариях, что для любви уже поздно.

«Любовью заболеть не поздно никогда. Я всегда влюблена. Прежде всего, я влюблена в себя. Если мы себя не любим, нас никогда не полюбит мир», – утверждает режиссёр.

Со стереотипами в свой адрес сталкивается и ведущая «Вікна-новини» Яна Брензей. Она стала на защиту женщин, которым приходится часто оправдываться за бездетность.

Яна Брензей

«Я не говорю о том, что женщины не должны рожать детей или им следует отказаться от этого. Конечно, нет. Просто каждая женщина должна это делать, потому что она этого хочет, потому что она сейчас ощущает себя готовой к материнству», – комментирует Яна.

Однако находятся люди, которые в ответ на это пишут: «Это эгоизм. В 50 лет будут жалеть: и те, которые решили не рожать, и те, которые родили поздно».

«Не нужно свою мысль навязывать другим. То, что для тебя истина, для меня может быть полностью неприемлемым, – утверждает ведущая. – Я же не живу вашей жизнью. Я живу своей. И свой выбор, свое решение делаю исходя из того, что для меня является правильным».

Ведущая шоу «Невероятная правда о звездах» Надежда Матвеева поделилась, что отвечает, когда объяснения не помогают:

«Еще раз скажешь – все. Мы просто не будем общаться».

Надежда Матвеева

В комментариях ей часто пишут, что нет счастья, если в 50 ты не замужем.