Комиссию по регулированию азартных игр в Украине возглавил ветеран АТО

Главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей стал участник боевых действий на Донбассе Иван Рудый.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов. Отбор на вакантные должности председателя и шести членов Комиссии был проведен 21 октября.

«Он имеет опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов. Участник боевых действий. Входил в состав национальной сборной Украины на «Играх Непокоренных» в Нидерландах», – рассказал о Рудом министр.

Немчинов уточнил, что в общем принять участие в отборе изъявили желание 378 человек. К собеседованию было допущено 42 человека, из них 20 подали документы на занятие вакантной должности председателя и 32 – на членов комиссии. Некоторые кандидаты подавали документы одновременно на несколько вакансий.

Кроме этого, по результатам собеседований членами Комиссии стали Елена Водолажко и Евгений Гетьман.

«Елена Водолажко – профессиональный адвокат, член Ассоциации юристов Украины, имеет значительный опыт работы в государственных органах, а также опыт сотрудничества с государственными регуляторными органами по разработке и внедрению регуляторных актов.

Евгений Гетман имеет опыт в направлении международного сотрудничества в том числе с НАТО (координатор международных проектов), опыт работы в регуляторных органах и опыт руководства коммунальными и частными предприятиями», – рассказал Немчинов.

На другие должности членов Комиссии объявлен дополнительный отбор.

Напомним, Иван Рудый – член организации «Защитники Украины», участник боевых действий. В июне президент Владимир Зеленский своим указом назначил его секретарем Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.



