В Киеве от COVID-19 умер 40-летний поет, родители не отдают тело и угрожают подорвать дом – СМИ

В Киеве в среду, 21 октября, умер 40-летний украинский поет Юрий Николаевич Титов.

Информацию об этом подтвердили на сайте Национального союза писателей Украины. На Facebook-странице «Киев Оперативный» со ссылкой на знакомых семьи сообщается: причиной смерти врачи назвали COVID-19, «хотя родственники и близкие категорически это отрицают»

«Мама умершего не отдает тело своего сына. Говорит, что сожжет себя и подорвет дом», – сказано в сообщении. Уточняется, что поет скончался в квартире по улице Автозаводской.

По данным «Киева Оперативного», отец Титова «бросался на полицию» и даже мог кого-то ранить.

«Жители дома говорят, что вся эта ситуация продолжается с 10:00», – сказано в сообщении.

Юрий Титов тяжело болел церебральным параличом. Он родился 12 сентября 1980 в Киеве. Окончил Открытый международный университет развития человека «Украина» по специальности «Журналистика, издательское дело и редактирование».





Титов – автор нескольких сборников стихов и детских книг. Кавалер ордена Преподобного Ильи Муромца, лауреат премий Кабинета министров. Лауреат литературно-художественной премии имени Дмитрия Луценко «Осеннее золото», лауреат международных и Всеукраинских конкурсов и радиофестивалей «Осеннее рандеву», «Премьера песни», «Родная моя», лауреат православного фестиваля «Благодатное небо».

Поет был членом НСПУ с 2000 года.