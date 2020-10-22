Савчуки живут с “Дельты”

В истории банкротства группы “Азовмаш” семьи покойного нардепа-регионала Александра Савчука наступил переломный момент

Крупнейший скупщик проблемных долгов в Украине – “Инвестохиллс” – продал купленные недавно у “Дельта Банка” долги группы “Азовмаш”. Речь идет о кредиторской задолженности в размере около 2,5 млрд грн.

Из них 0,5 млрд должен входивший в группу “Азовмаш” Мариупольский термический завод, специализирующийся на выпуске оборудования для металлургов и химиков. Еще в 2016 году суды обязали вернуть банку долг, а летом 2020 года права на него у ФГВФЛ выкупила компания “Инвестохиллс” экс-главы “Альфа-Банка” Андрея Волкова. Волков сейчас воюет за активы трубного завода “Сентравис”, активы бизнес-империи Константина Жеваго и солнечные электростанции с китайской CNBM, но в этом случае новый кредитор и ответчик быстро нашли общий язык.

Договор о переводе долга между “Дельта Банком” и компанией Волкова был подписан 31 августа, а уже 1 сентября он был уступлен прописанной в Киеве малоизвестной фирме ООО “ФК Эксперт Инвест”. 100% ее капитала принадлежит Светлане Савчук – вдове покойного нардепа от Партии регионов и бывшего президента группы “Азовмаш”. 6 октября суд принял заявления сторон о замене главного кредитора в деле о банкротстве Мариупольского термического завода.

Еще около 2 млрд грн – солидарные долги других предприятий группы “Азовмаш”, пребывающих с 2016 года в процедуре банкротства – Мариупольского завода тяжелого машиностроения, торгового дома “Азовобщемаш” и ЧАО “Азовобщемаш”. Они должны кредитором порядка 20 млрд грн. Среди них в основном банки – Сбербанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, ОТП Банк, Дельта банк и Укрэксимбанк. На последние два пришлось самые большие суммы – соответственно 5 и 2 млрд грн.

С 2016 года между предприятиями группы “Азовмаш” и банками идут суды. Финучреждения добиваются, чтобы большая часть их гигантских требований относилась к конкурсной кредиторской задолженности (в таком случае они могут управлять комитетом кредиторов и распоряжаться судьбой должника), тогда как сторона Савчуков – чтобы эти долги считались такими, которые обеспечены залогами (без права голоса). Банки апеллируют к тому, что залоги не стоят оцененных денег. Кроме того, они хотят, чтобы суд признал за ними текущие кредиторские требования – проценты, начисленные после 2016 года, что для того же “Укрэксима”, например, является вопросом на 1 млрд грн.

Пока стороны ломали копья в судах, компания Светланы Савчук – упомянутое “Эксперт Инвест” – в начале 2019 году тихо выкупила долги у “ОТП Банка” в размере около 0,5 млрд грн, а сейчас – через посредника-компанию Волкова – выкупила долги “Дельта Банка”, став таким образом официально вторым по значимости кредитором группы “Азовмаш” и по сумме сопоставимым с “Укрэксимом” (еще сотни миллионов “кредиторки” держат сами структуры Савчуков). 7 октября в процессе банкротства Мариупольского тяжмаша суд заменил “Дельта Банк” на нового кредитора – “Эксперт Инвест”. Аналогичное заявление подано в рамках процедуры банкротства “Азовобщемаша”.

Очевидно, что о восстановлении былого величия группы “Азовмаш” речь не идет, как и о выводе предприятий группы из банкротства. Еще в 2016 году эстонская Kaizen Holding OU (Эстония), принадлежащая на 100% Светлане Савчук, заявила о “создании новой управляющей компании – корпоративного центра “Азовмаш”, которую возглавил Игорь Прасолов – экс-топ-менеджер “СКМ” Рината Ахметова и экс-министра экономики в Кабмине Николая Азарова.

На практике это означает, что именно через это ООО с тех пор “ходят деньги”. Так, за последние два года ООО “Азовмаш” подписал почти сотню контрактов с предприятиями “Укрзалізниці” на полмиллиарда гривен по результатам тендеров, на которых предлагало продукцию, выпущенную по ее заказу на предприятиях бывшей группы.

Также очевидно, что, как минимум, с 2016 года, когда группа пустилась в банкротство, выпустив годом ранее 48 железнодорожных вагонов после закрытия в 2013 году Россией своего рынка, интерес к ней утратил миноритарный партнер семьи Савчук влиятельный некогда соратник Януковича Юрий Иванющенко. Он стал акционером группы на пике ее расцвета в начале 2010-х, когда она выпускала свыше 16,5 тыс железнодорожных вагонов в год.

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