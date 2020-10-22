Міністр охорони здоров’я Німеччини заразився коронавірусом

Міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан заразився коронавірусом. У середу, 21 жовтня, стало відомо, що його тест на коронавірус виявився позитивним. Після цього урядовець негайно пішов на домашній карантин.

Про це повідомляє DW.

“Я перебуваю на самоізоляції вдома і в мене досі спостерігаються тільки симптоми застуди”, – розповів Шпан. У міністерстві запевнили, що “негайно” повідомлять усім контактним особам про інфікування міністра. Канцлерка ФРН Анґела Меркель побажала Шпану якнайшвидшого одужання. Зранку середи Шпан брав участь у засіданні уряду. На поширених кадрах із зустрічі видно, що він носить захисну маску.

В самому уряді вже повідомили, що урядовці в жодному разі не будуть іти на карантин.

Нарада проводилася з дотриманням правил гігієни і соціальної дистанції, що були розроблені для того, щоб убезпечити від необхідності карантину інших або навіть усіх учасників заходу в разі участі людини, яка згодом матиме позитивний результат на коронавірус.

Єнс Шпан став першим членом уряду Німеччини, який заразився коронавірусом.