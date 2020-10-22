Принц Греции и Дании Ахилес-Андреас выложил забавное фото с домашней вечеринки (фото)

Его королевское высочество Ахилес-Андреас — принц Греции и Дании.

Второй сын и третий ребенок в семье греческого принца Павла и кронпринцессы Греции Марии-Шанталь.

Он является внуком короля Константина II и его жены Анны-Марии — они были последними правящими монархами Греции вплоть до 1973 года.

Так как Ахилес-Андреас не стеснен строгими правилами поведения королевских особ, он завел себе Инстаграм, в котором регулярно публикует довольно примечательные кадры. На большинстве снимков он весело проводит время со своими друзьями.

На некоторых из них принц позирует с родственниками голубых кровей. В Инстаграме молодого человека изредка появляются рабочие кадры — в конце своего обучения в Нью-Йоркском университете он увлекся актерским мастерством, а в 2017-м присоединился к съемкам американского сериала «Дерзкие и красивые».

На днях в своем блоге Ахилес-Андреас поделился снимком, на котором запечатлен в момент домашней вечеринки. Судя по всему, молодой человек весело проводил время с двумя своими друзьями. «Я люблю буги-вуги», — коротко подписал фото принц. Поклонники не могли остаться равнодушными к кадру Ахилеса-Андреаса.

«Ты само совершенство», «Неужели его сердце уже занято?», «Я просто не верю в то, что у него уже есть девушка», «Самый идеальный принц на этой планете», «Не могу не улыбаться, глядя на это фото», — обсуждают в комментариях фанаты принца.

На его блог, к слову, подписаны уже почти полмиллиона человек.