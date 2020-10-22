Акули стали частіше вбивати людей

Встановлено рекорд смертельних нападів акул на людей, що може бути наслідком зміненого ставлення морських хижаків до нас.

Поліція Західної Австралії припинила пошуки тіла 52-річного серфера, на якого напала акула. Таким чином, число смертельних нападів акул за рік досягло вже семи — рекорд неспровокованих нападів з 1934 року.

Сім смертей — це набагато перевищує середній показник по Австралії за 50 років (1,02 смертей на рік).

«У деяких випадках це виглядало так, ніби акула тримається поблизу жертви і нападає, кусаючи не один раз, що нетипово для великих білих акул, — каже морський біолог Блейк Чапман. — Коли вони кусають більше одного разу, вірогідність смертельного результату збільшується, оскільки у людини відбувається велика втрата крові ».

Доктор Чепмен зазначила, що множинні укуси можуть свідчити про те, що акули починають ставитися до людей, як до здобичі. Ще одним фактором, що вплинув на поведінку хижаків, могла стати погода.

Метеобюро Австралії нещодавно заявило про похолодання поверхні Тихого океану і потепління вод біля північного узбережжя континенту, що могло вплинути на характер міграції деяких риб. Наприклад, лосося, за яким слідують акули.

Однак вчені відзначають, що даних мало, і це ускладнює визначення дійсних причин більш частих нападів акул на людей в цьому році: у січні досвідчений водолаз був убитий акулою в водах Західної Австралії, в квітні рейнджер був убитий у Великого Бар’єрного рифа, в червні на півночі нового Південного Уельсу через акулу помер 60-річний чоловік, в липні підліток-серфер помер після укусу акули в тому ж районі, у вересні 46-річний серфер загинув по тій же причині недалеко від Золотого узбережжя у Квінсленді, а тепер та ж доля спіткала 52-річного серфера.

Як зазначає доктор Ендрю Чин з Університету Джеймса Кука, кількість нападів залишилося на минулорічному рівні: «Просто, на жаль, укуси в цьому році привели до більшої кількості смертей»