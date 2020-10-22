На західній об’їзній Львова облаштують нову транспортну розв’язку

Кільце збудують на об’їзній дорозі Львова (траса Київ – Чоп), неподалік Чишок, де дуже часто трапляються аварії через порушення правил дорожнього руху. Про це керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза розповів Zaxid.net, пише Depo.Львів.

Кільце буде видовженого типу, схоже на вісімку, як на перетині трас Львів – Пустомити – Меденичі та Миколаїв – Городок, а світлофор, який часто ставав причиною аварій на перехресті, ліквідують.

За словами Берези, там складний рельєф, бо є підйом. Аварії на цій ділянці дороги трапляються через світлофор і неуважність водіїв вантажівок, які намагаються набрати швидкість перед підйомом. Тому там часто стаються ДТП за участі 5-6 автомобілів. Найчастіше порушують водії вантажівок. Береза сподівається, що перед кільцем водії будуть пригальмовувати, адже воно буде в пріоритеті.

Нову розв’язку мають збудувати у листопаді. Вартість робіт 21,9 мільйона гривень.