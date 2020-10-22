Повінь – зміна системи

Menu
Close

В Украине впервые зафиксировали более 7 тысяч случаев COVID-19 за сутки

22.10.2020

В Украине по состоянию на утро четверга, 22 октября, зафиксированы 7 053 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 322 879 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (631), Харьковской (627), Одесской (600) и Полтавской (580) областях.

Читайте також:   Блогер: дорослі дяді в Давосі так і не зрозуміли про яких 248 днями без сім'ї і відпочинку казав Зеленський, який повернувся з Оману
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *