Изнасилование в Кагарлыке: в ГБР раскрыли новые детали расследования

Расследование об изнасиловании и пыток правоохранителями женщины в Кагарлыцком отделении полиции в Киевской области может быть завершено в октябре этого года.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков. По его словам, четырем лицам предъявлено сообщение о подозрении, также проведены все экспертизы.

«Следователи планируют завершить расследование уже в октябре. До сих пор расследовали, потому что оказывались новые эпизоды. Более того, находились новые вещественные доказательства – и противогаз, и специальные орудия, которые проходили генетические экспертизы, устанавливалась принадлежность», – отметил он.

Бабиков подчеркнул, что после того, как случай в Кагарлыке стал известен, в деле появились и другие пострадавшие. В частности, в ГБР обращались люди, которые так же подверглись пыткам со стороны правоохранителей.

«От того уголовное производство начало расширяться… Когда увидели, что это не один и не два случая, уже необходимо было следователем дать оценку деятельности руководителя подразделения. Это также потребовало дополнительного сбора доказательств», – добавил замруководителя ГБР.

Отметим: ранее глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что инциденты, подобные изнасилования женщины полицейскими в Кагарлыке, случаются из-за того, что в сельской местности все труднее подобрать персонал. Он признался, что Нацполиция по сей день переживает и функционально, и морально ситуацию с Кагарлыком.