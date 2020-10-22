В Киеве загорелась маршрутка

В четверг, 22 октября, в Киеве в районе рынка «Дарница» загорелся маршрутный автобус.

Как сообщает Телеграм-канал «ДТП. Киев», в происшествии люди не пострадали. Отмечается, что водителю маршрутки удалось ликвидировать возгорание своими силами. Причины пожара неизвестны.

Отметим, что ранее в столице на улице Семьи Кульженко загорелась маршрутка прямо во время движения и с пассажирами внутри.

Также в Киеве на Соломенской площади тоже во время движения вспыхнул масштабный пожар в маршрутном автобусе, в котором были пассажиры. Также неподалеку станции метро «Лесная», вспыхнула маршрутка.