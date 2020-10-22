Закроют ли украинцев на тотальный карантин: планы Кабмина

Минздав ожидает на конец ноября пик коронавируса в Украине. Традиционно именно в этот период времени наблюдается рост для всех инфекционных заболеваний. Как рассказывают источники в Кабмине, тотальный локдаун сейчас не рассматривают вообще: адаптивный карантин будут удерживать всеми силами.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. «Кабмин сейчас лоббирует наказание за неправильное ношение масок, ужесточение контроля, проверки. При этом закрывать весь бизнес, как это было, точно уже не будут. Даже черный, наихудший сценарий с 10 тыс. заболевших ежедневно не означает, что закроют всю страну», – отмечает собеседник.

«В любом случае нужно искать какой-то баланс между карантинными ограничениями и возможностью беспрепятственной работы бизнеса. Предыдущий жесткий карантин, те меры, которые вводились и действовали в марте-мае, были чрезмерными. По состоянию на сегодня можно сказать, что они были скорее напрасными. Медицинская система не подготовилась к новому витку пандемии и действительно нужно что-то предпринимать», – рассказывает руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий.

У большинства бизнеса, который работает в сфере обслуживания, ситуация будет непростая, но полного закрытия, вероятно, не будет. С такими же оценками соглашается и аналитик Владимир Мазуренко. Пока власти обходятся мягкими мерами: обязывают закрываться после 22 часов, устанавливают требования по максимальному количеству человек в заведениях, вводят ограничения на массовые собрания, в том числе и концерты.