Путин не нужен в «Крымской платформе», – Кравчук

Участие Российской Федерации в «Крымской платформе», которая может быть создана, не является обязательным.

Такое заявление в эфире на телеканале Obozrevatel TV сделал первый президент Украины, глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук.

«Я не думаю, что, когда речь идет о «Крымской платформе», нужно обязательно туда сажать Россию. По крайней мере, на первых порах», – сказал он.

Как пояснил первый президент, прежде всего, Украина должна определить цели, задачи и формы новой переговорной площадки со «странами большого политического веса». Когда эти вопросы будут согласованы, можно будет говорить и о привлечении России.

Однако, по мнению Кравчука, участие или неучастие РФ в «Крымской платформе» не является принципиальным. «Мир должен учитывать интересы всего мирового сообщества, а не какой-то отдельной страны», – отметил он.