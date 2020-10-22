Повінь – зміна системи

Menu
Close

Шмыгаль назвал регион, который может стать новым рекордсменом по распространению COVID-19

22.10.2020

Уже в ближайшие недели может начаться существенный рост случаев заболеваний коронавирусом COVID-19 во Львовской области.

Об этом свидетельствуют подсчеты СНБО, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время селекторного совещания с руководителями областей относительно ситуации с пандемией. В связи с этим, как сообщает пресс-служба Кабмина, глава правительства призвал глав ОГА переходить от наблюдательного контроля к активным действиям.

«Надо уже принимать решение о перепрофилировании больниц. Предоставляйте предложения о развертывании мобильных госпиталей и просчеты, насколько возможно расширить коечный фонд. Всем уже пришла субвенция, и до конца месяца 80% койко-мест должны быть обеспечены подачей кислорода», – подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, он поручил председателям Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской ОГА и Киевской ГГА проводить на регулярной основе заседания комиссий ТЭБ и ЧС совместно с органами местного самоуправления.

Читайте також:   "Я б не вступав у переговори": Вакарчук відповів, як завершити війну на Донбасі
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *