Nissan представив бюджетний та компактний кросовер

Японський бренд Nissan розробив для країн, що розвиваються, бюджетний кросовер Magnite. Проте це не означає, що новинка має лише дешеві рішення.

Безумовно, кросовери продовжують «захоплювати» світ й після презентації прототипу Z, Nissan змушений розширювати й дбати про свою лінійку позашляховиків.

Після представлення нового покоління для Rogue (X-Trail) та Juke, з’явився й перший електрокросовер Ariya, а незабаром має бути оновлений й Qashqai

Nissan Magnite 2021 року

Проте в компанії не забувають й бюджетний сегмент. Для цього й розроблений Magnite, який має магнетизувати увагу ринків, що розвиваються.

Його розмір досить зрозумілий, адже здебільшого він націлений на Індію, де автомобілі довжиною менше чотирьох метрів мають певні преференції, й це дозволить конкурувати із дещо подібними Kia Sonet та іншим компактними SUV-ами.

Маленький ззовні, просторий всередині

Інтер’єр Nissan Magnite 2021 року

Однак, не обманюйтесь його розмірами, адже він достатньо оснащений відповідною технікою. Від світлодіодних фар зовні та бездротового зарядного пристрою всередині, Magnite – це позашляховик, який завантажений технікою для свого сегменту. Nissan встановив динаміки JBL, не кажучи вже камеру з оглядом на 360 градусів, круїз-контроль та бездротову інтеграцію Android Auto та Apple CarPlay.

Інтер’єр із вентиляційними отворами, схожими на Lamborghini Urus, може похвалитися повністю цифровою семидюймовою панеллю приладів, об’єднаною з восьмидюймовим сенсорним екраном, тоді як в салоні є важливий зараз очищувач повітря.

Nissan заявляє, що Magnite зайняв провідне місце в сегменті через простір для ніг задніх пасажирів, а також має непоганий вантажний об’єм у 336 літрів, який можна розширити, склавши сзаднє сидіння у співвідношенні 60:40.

Й найголовніше, новий Magnite створений на тій же платформі CMF-A +, що й інші моделі Renault-Nissan, та пропонує 205-міліметровий дорожній просвіт.

Nissan Magnite 2021 року

Базова версія оснащена атмосферним 1,0-літровим агрегатом із скромними 72 к.с., що надсилаються на колеса за допомогою п’ятиступеневої механічної коробки передач. Проте можна обрати й турбонаддувну «трійку», яка видаватиме вже 95 к.с., й агрегатуватиметься «механікою» або «автоматом».

В подальшому Nissan планує продавати Magnite й за межами Індії, але станеться це на початку наступного року.

: Motor1