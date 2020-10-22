Милованов прокомментировал слухи о назначении в Офис президента

Тимофей Милованов прокомментировал слухи о возможном назначении на должность заместителя главы Офиса президента Украины.

Об этом сообщает портал «Хвиля» со ссылкой на Facebook-аккаунт чиновника.

Тимофей Милованов не подтвердил и не опроверг информацию о том, что в скором времени может вернуться на Банковую и занять пост заместителя Андрея Ермака. Вместо этого бывший Министр экономики рассказал о своих актуальных планах на ближайшее будущее.

«О последних публикациях в СМИ о возможном назначении. Слухи яне комментирую. Остаюсь предан идее развития Киевской школы экономики. Мои приоритеты: бакалаврат в области IT (запускаем с сентября 2021), еще больше мощных аналитических центров для выработки обоснованных государственных политик, еще больше успешных выпускников, которые усилят интеллектуальный потенциал страны», — написал Тимофей Милованов.



Скриншот из Facebook Милованова