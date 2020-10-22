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Лещенко показал связь Порошенко с Медведчуком в угольном бизнесе

22.10.2020

Журналист и бывший депутат Верховной Рады Сергей Лещенко обнародовал еще один документ, который доказывает то, что Петр Порошенко во времена своего президентства сотрудничал с лидером ОПЗЖ и кумом президента России Владимира Путина Виктором Медведчуком.

Об этом он написал на своей Facebook-странице. 

 

«Это контракт зарегистрированной в Гонконге прокладки Arida Global Limited с государственной компанией «Центрэнерго». Заключен через полгода после избрания Порошенко президентом. Предмет поставки — российский уголь под видом южноафриканского.

Какая связь с Медведчуком? Представителем Arida в контракте указан некий Никита Поз.

1) Он — номинальный совладелец фирмы «Консул-Украина», которая арендовала землю в противотуберкулезном санатории под строительство дачи Виктора Медведчука.

2) В 2012 году кандидат в депутаты (а сейчас депутат и владелец каналов Медведчука) Тарас Козак указал местом своего официального трудоустройства компанию «Прайвет Канселер» Никиты Поза.

3) О связи Arida Global Limited с Медведчуком тогда говорил весь рынок», — написал журналист. 

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