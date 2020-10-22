Руководство Нафтогаза выписало себе миллионные премии

За 2019 год руководство компании выписало себе премии на сумму 31,6 млн грн

За 2019 год руководство Нафтогаза выписало себе надбавки на сумму 31,6 млн гривен. Об это сообщила народный депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская в своем Telegram-канале в среду, 21 октября.

Вознаграждения получили:

первый заместитель председателя правления Сергей Перелом — 9,1 млн гривен;

заместитель председателя правления Сергей Коновец — почти 5 млн гривен;

член правления Юрий Колбушкин — 6, 7 млн гривен.

Позже Коновцу еще доплатили 10 млн гривен за «особые достижения». А потом и Колбушкину добавили 773 тыс. грн.

«Примечательно, что в выписке премий, в Нафтогазе даже не было утвержденного финансового плана. Видимо, суммы выкраивали наугад. Часть зарплатных карточек некоторых работников вообще решили не показывать», — написала Василевская.