Собака на кресле показала крайнюю степень усталости от жизни

Некоторые чувства сложно передать словами, например, жуткую усталость и измотанность. Но у пса из этого видео идеально получилось показать это неприятное ощущение. Он – просто воплощение изнеможения. Весь его вид буквально кричит о том, что он хочет только одного: чтобы от него отстали, особенно эта парочка, гавкающая под ухом.

Видео с отдыхающей собакой показали в Сети.

Многие комментаторы узнали в уставшем собакене себя:

Я и мои ругающиеся между собой дети.

У меня такое же состояние после работы каждый день. Эх.

Как я понимаю тебя, пес! Весь карантин с таким же лицом сидела.