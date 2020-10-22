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Собака на кресле показала крайнюю степень усталости от жизни

22.10.2020

Некоторые чувства сложно передать словами, например, жуткую усталость и измотанность. Но у пса из этого видео идеально получилось показать это неприятное ощущение. Он – просто воплощение изнеможения. Весь его вид буквально кричит о том, что он хочет только одного: чтобы от него отстали, особенно эта парочка, гавкающая под ухом.

Видео с отдыхающей собакой показали в Сети.

Многие комментаторы узнали в уставшем собакене себя:

Я и мои ругающиеся между собой дети.

У меня такое же состояние после работы каждый день. Эх.

Как я понимаю тебя, пес! Весь карантин с таким же лицом сидела.

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