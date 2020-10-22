Украинские военные с помощью РЭБ нейтрализовали вражеский беспилотник

После объявления полного и всеобъемлющего перемирия боевики российско-оккупационных формирований снизили огневую активность, но не прекратили обстрелы позиции Объединенных сил. Во среду, 21 октября, противник три раза нарушил условия перемирия.

Оккупанты задействовали пехотное оружие и БПЛА. На вражеские обстрелы Вооруженные силы Украины не отвечали. Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты вели огонь из стрелкового оружия по позициям ВСУ на подступах к Лебединскому, а также ударили из ручного противотанкового гранатомета по окраинам Авдеевки в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» на Донетчине.

Вдоль линии разграничения вблизи Авдеевки и Марьинки летал вражеский беспилотный летательный аппарат типа «Орлан». С помощью средств радиоэлектронной борьбы ВСУ нейтрализовали его, сделав невозможным дальнейшее применение.

«Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и пребывают в готовности адекватно реагировать на любые изменения оперативной обстановки», — подчеркнули в штабе.