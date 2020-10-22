ООО “Авеста-Строй” окончательно изгнали из Голосеевского парка

В начале октября 2020 года Верховный Суд Украины обязал ООО “Авеста-Строй” остановить строительные работы и восстановить участок площадью 2,69 га в урочище “Бычок” на территории национального природного парка (НПП) “Голосеевский”.

Ранее, в августе 2019 года, этот же суд расторгнул договор аренды этой земли, которую застройщику в 2009 году явно незаконно передал Киевсовет. Таким образом закончилась почти десятилетняя борьба столичной прокуратуры, активистов и руководства парка против компании, которая планировала построить на заповедной территории в т.ч. автосалон и автозаправочную станцию (АЗС). За это время была уничтожена часть лесных насаждений парка, а также несколько раз поменялись владельцы ООО “Авеста-Строй”: к этой фирме в разное время имели отношение люди, которые, предположительно, приближены к мэру Харькова Геннадию Кернесу и известному “нефтяному” миллионеру Виталию Антонову.

Как стало известно KV, 7 октября 2020 года Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда Украины вынес окончательное постановление по делу №910/2323/18.

В соответствии с этим постановлением, суд обязал Киевсовет и ООО “Авеста-Строй” (*) устранить препятствия для НПП “Голосеевский» в управлении территорией в урочище “Бычок” (площадь – 2,69 га). Этой компании было предписано остановить строительные работы на данной территории и восстановить участок в первоначальный вид – освободить его от имущества, сооружений и недостроенных объектов.

Хроники парковой застройки

26 июня 2007 года Киевсовет своим решением №952/1613 утвердил перечень земельных участков, предназначенных для реализации на земельных торгах (конкурсах) под застройку. В этот перечень вошел и земельный участок на Столичном шоссе в урочище “Бычок” (участок 1) ориентировочной площадью 2,5 га.

28 августа 2007 года Киевская горгосадминистрация (КГГА) своим распоряжением №1115 постановила провести инвестиционный конкурс для строительства на указанном участке офисных комплексов с гостиницами, заведениями общественного питания, помещениями торгово-развлекательного назначения и паркингами с созданием и благоустройством парков отдыха, скверов, детских площадок с последующей эксплуатацией и обслуживанием. 25 октября 2007 года КГГА своим распоряжением №1410 (документ не удалось найти в открытом доступе. – KV) признала ООО «Авеста-Строй» победителем соответствующего конкурса.

29 октября 2009 года Киевсовет своим решением №32/2601 передал ООО «Авеста-Строй» земельный участок на Столичном шоссе в урочище “Бычок” (участок 1) площадью 2,69 га для строительства офисных комплексов с гостиницами, заведениями общественного питания, помещениями торгово-развлекательного назначения и паркингами, с созданием и благоустройством парков отдыха, скверов, детских площадок, с дальнейшими их эксплуатацией и обслуживанием. Этим же решением Киевсовет внес изменения в действующий Генеральный план Киева – земельный участок по функциональному назначению был отнесен к территории общественных зданий и сооружений.

25 марта 2010 года Киевсовет решением №446/3884 изменил целевое назначение этой земли: кроме упомянутых выше объектов горсовет разрешил строить там еще и автосалон со станцией технического обслуживания (СТО). 28 октября 2010 года между Киевсоветом и ООО «Авеста-Строй» был заключен договор аренды указанного участка сроком на 10 лет.

Земельный участок на кадастровой карте

В мае 2011 года прокуратура Киева обратилась в Окружной административный суд Киева с иском к столичному горсовету о признании противоправным и отмене решения этого органа №32/2601 от 29 октября 2009 года (с изменениями). Но, 15 января 2013 года Высший административный суд Украины окончательным определением по делу №2а-6723/11/2670 полностью отказал прокуратуре в удовлетворении иска.

Также весной 2011 года столичная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском к Киевсовету и ООО “Авеста-Строй” о признании недействительным договора аренды указанного земельного участка, поскольку он входит в пределы НПП “Голосеевский”. 26 февраля 2013 года Высший хозяйственный суд Украины в рамках дела №41/169 полностью отказал прокуратуре в удовлетворении ее требований.

Через три года обжаловать этот договор аренды решили ОО “Корчеватое – наш дом” и НПП “Голосеевский”. 15 июня 2016 года они обратились в Хозяйственный суд Киева с соответствующим иском к Киевсовету и ООО “Авеста-Строй”. 30 августа 2016 года этот суд в рамках требования истцов об обеспечении иска запретил ООО “Авеста-Строй” проводить любые работы на этом участке.

Несмотря на этот запрет, работы на указанном участке, похоже, проводились. 1 сентября 2016 года должностные лица НПП “Голосеевский” зафиксировали, что в урочище Бычок с помощью тяжелой техники осуществляется расчистка территории от растительности, корчевание пней от ранее незаконно срубленных деревьев, планировка территории, рытье котлована и установка фундаментных блоков.

Отметим, против застройки территории урочища “Бычок” неоднократно выступала столичная общественность.

К примеру, в августе 2016 года защитить данную территорию от вырубки деревьев пытались партийные активисты “ВО “Свобода”. В ноябре того же года активисты из общественной инициативы “Экозагон” митинговали против строительных работ в урочище “Бычок” возле Киевского апелляционного хозяйственного суда (сейчас – Северный апелляционный хозяйственный суд), где на тот момент рассматривалось одно из многочисленных дел по этой проблеме. Также активисты заявляли, что на этом месте будет построена заправка “Окко”. А в марте 2017 года общественники просили тогдашнего президента Петра Порошенко “прекратить уничтожение леса, защищенного указом Президента”.

В то время, пока длились судебные разбирательства по требованиям ОО “Корчеватое – наш дом” (**) и НПП “Голосеевский”, еще один иск в Хозяйственный суд Киева подала и столичная прокуратура. В начале 2018 года она потребовала обязать Киевсовет и ООО “Авеста-Строй” устранить препятствия для НПП “Голосеевский» в управлении территории в урочище “Бычок”. 5 июля 2018 года суд в рамках дела №910/2323/18 полностью отказал прокуратуре в удовлетворении иска.

Выдержка из материалов дела

Блюстители закона не согласились с таким решением и начали его обжалование.

13 августа 2019 года Кассационный хозяйственный суд окончательным постановлением по “параллельному” делу №910/11164/16 удовлетворил требования ОО “Корчеватое – наш дом” и НПП “Голосеевский” о признании недействительным договора аренды этого участка между Киевсоветом и ООО “Авеста-Строй”. А 7 октября 2020 года, как было указано выше, Кассационный хозяйственный суд окончательным постановлением по делу №910/2323/18 полностью удовлетворил требования прокуратуры.

Кто стоит за ООО “Авеста-Строй”

По данным аналитической системы Youcontrol, киевское ООО “Авеста-Строй” было зарегистрировано в июле 2007 года. Учредителями компании указаны жители Ивано-Франковска Игорь Фрезюк и Василий Федорив, руководителем – Петр Данилюк.

Игорь Фрезюк и Василий Федорив также являются учредителями ООО “Укрсервис”. Данная фирма, по информации СМИ, занималась (или до сих пор занимается) продажей топлива, а несколько лет назад ряд ее активов были переданы как раз упомянутой выше группе “Окко”. Также ООО “Укрсервис” в свое время было учредителем компаний, которые занимались строительством линий электропередач, а Фрезюк и Федорив также значились в учредителях охранных фирм.

Супруга упомянутого выше Василия Федорива – Ирина Тер-Гукасьян – по состоянию на апрель 2020 года работала в финансовом управлении исполнительного комитета Ивано-Франковского горсовета. Игорь Фрезюк с 2016 года по 2019 год значился конечным бенефициаром ООО “Окко-Холдинг”. На данный момент эта компания, по данным Youcontrol, входит в группу компаний “Украинская инвестиционная группа” (УИГ). Ключевые фирмы этой группы – сеть заправочных комплексов “Окко” и один из крупнейших производителей хлеба в Украине концерн “Хлебпром”. Ее владельцем является известный бизнесмен, миллионер Виталий Антонов.

В период с ноября 2011 года по март 2014 года директором ООО “Авеста-Строй” значился Сергей Велигоша, которого СМИ называли человеком из окружения городского головы Харькова Геннадия Кернеса и обвиняли в возможной причастности к земельным махинациям. Велигоша также значился подписантом ООО “Авеста-Строй” до декабря 2018 года.

В период с 2008 года по 2016 года (с перерывами) одним из учредителей ООО “Авеста-Строй” значился Василий Игнатко – адвокат и депутат V (“Партия регионов”) и VI (внефракционный) созывов Закарпатского облсовета. С 2016 года по 2019 год среди учредителей ООО “Авеста-Строй” был указан Юрий Игнатко (вероятно, сын Василия Игнатко). По данным Mukachevo.net, этот человек с июля 2019 года по февраль 2020 года был Почетным Консулом Латвийской республики в Ужгороде и был уволен после того, как попытался провезти в Венгрию через таможенный пункт “Тиса” более 6 тыс. пачек сигарет.

С 2006 года по 2019 года Василий и Юрий Игнатко в разное время значились в учредителях ООО “Автоком”. Вместе с ними учредителем этой компании в то время являлся и до сих пор значится Игорь Арих – депутат Харьковского горсовета VI и VII созывов (избирался от “Партии регионов” и “Видродження”), который близок к мэру Харькова Геннадию Кернесу. Упомянутый выше Сергей Велигоша, вероятно, возглавлял ООО “Авеста-Строй” “по квоте” Игоря Ариха: этот депутат является учредителем ООО “Автоком-Харьков”, а руководителем этой компании указан как раз Велигоша.

Напомним, НПП “Голосеевский” был создан Указом Президента Украины Виктора Ющенко №794 от 27 августа 2007 года. Его площадь, по данным сайта нацпарка, составляет 10,9 тыс. га. С августа 2019 года руководителем парка является Вячеслав Потапенко. НПП “Голосеевский” находится под управлением Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, которым с 19 июня 2020 года руководит Роман Абрамовский.

Департаментом земельных ресурсов КГГА с 27 июля 2018 года руководит Петр Оленич.

* ТОВ “Авеста-Буд” (код ЄДРПОУ: 35251534);

** ГО “Корчувате – наш дім” (код ЄДРПОУ: 35431684).

Фото: коллаж KV

КиевVласть

Александр Глазунов