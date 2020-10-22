Урожай усох. Украина соберет существенно меньше зерновых, чем запланировано

Аналитики аграрных рынков обнародовали очередной прогноз валового сбора зерновых в нынешнем году. Цифры неутешительные. О прошлогодних рекордах, которые украинские земледельцы дружно били практически каждый год, придется забыть. Потери украинских аграриев в этом году из-за засухи оцениваются на уровне 118 млрд грн.

Неблагоприятные погодные условия на фоне пандемии коронавируса сильно «присадили» аграрный сектор. Впрочем, цены на выращенное существенно выросли.

Падение по всем показателям

Украинская зерновая ассоциация в своем октябрьском отчете снизила прогноз валового сбора урожая зерновых и масличных культур в 2020/2021 маркетинговом году с 95,6 до 87,5 млн тонн из-за неблагоприятных погодных условий.

При этом прогноз экспорта в нынешнем сезоне снижен с 56,3 до 53,9 млн тонн.

«Существенно уменьшены показатель прогноза урожая кукурузы, поскольку неблагоприятные погодные условия в августе и сентябре этого года негативно повлияли на ее урожайность, хотя общий показатель урожая остается достаточно высоким. Объем производства кукурузы прогнозируется на уровне 32,5 млн тонн по сравнению с сентябрьским прогнозом — 35,3 млн т. Общий экспорт кукурузы прогнозируется на уровне 27,2 млн тонн (ранее — 29 млн тонн)», — отметили в Украинской зерновой ассоциации.

По их прогнозам, значительно уменьшится также валовой урожай подсолнечника: с 16,1 до 12,9 млн тонн благодаря снижению урожайности с прогнозных 2,5 т/га до 2 т/га из-за неблагоприятных погодных условий.

Также УЗА в новом отчете провела уточнения оценки объемов урожая пшеницы — показатель снижен с 26,6 до 25,3 млн тонн.

При этом оценка экспорта пшеницы остается на уровне 17,5 млн тонн, как и было договорено в Меморандуме между участниками рынка и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Упадет и производство ячменя. Оно составит 8 млн тонн, хотя еще в сентябрьском отчете оценка была на уровне 8,3 млн тонн. Уменьшится и экспорт этой культуры — до 4,2 млн тонн, хотя еще в сентябре эксперты ожидали 4,5 млн тонн.

Ненадежный форвард

Между тем «Аграрный фонд» уже начинает форвардные закупки зерна урожая 2021 года. По сообщению компании, планируется закупить 160 тыс. тонн зерновых. Из них 150 тыс. тонн пшеницы и 10 тыс. тонн ржи.

По предварительным оценкам, на это Фонд потратит около 500 млн грн. Размер авансового платежа установлен на уровне 40-80% от общей стоимости поставки по договору, в соответствии с системой оценки клиентов.

Процентная ставка за пользование средствами предварительной оплаты без учета курсовых колебаний составит от 17% до 19%, с учетом курсовых колебаний — 11%.

Уровень цен осенней кампании форвардной программы, исходя из которых и будет осуществляться подписка по договорам на зерно пшеницы 2-го класса, составит 5 тыс. 800 гривен за тонну, пшеницы 3 класса — 5 тыс. 600 гривен за тонну, ржи 2-го и 3 классов — 4 тыс. гривен за тонну.

В то же время форвардная программа позволяет сельхозпроизводителям заключить соглашения на поставку азотных удобрений, стоимость которых не превышает размер авансового платежа. Таким образом азотные удобрения можно не только приобрести, но и обменять на сельхозпродукцию по рыночным ценам.

При этом Фонд заявляет, что готов сотрудничать с крупными агрохолдингами, малыми и средними фермерскими агрохозяйствами, которые имеют успешный опыт выращивания сельскохозяйственных культур, с положительной кредитной историей и без налоговой задолженности. При этом существуют требования к объему минимальной партии: для пшеницы — 100 т, ржи — 50 т.

К сожалению, форвардная схема в украинских реалиях срабатывает не всегда. Так, по данным отраслевых экспертов, 90% аграриев в этом сезоне не хотят выполнять форвардные контракты.

— Кукурузу, которая на момент заключения форварда на элеваторах была по 4 тыс. грн, а сейчас стоит 6-6,2 тыс. грн, не продает никто. Цена вопроса, например, с 5 тыс. тонн — 11 млн грн. Честные и неподкупные суды стоят на порядок дешевле, — говорит директор компании «Каиса Агро» Руслан Рашко.

И добавляет:

— Сегодня ситуация такова, что аграриям выгоднее вернуть предоплату со штрафными санкциями и продать по более высоким ценам».

По подсчетам экспертов, только около 20% компаний выполнили обязательства по форвардным сделкам. И то только потому, что у таких компаний в структуре продаж форварды составляли 10-20%.

Условно, на фоне общего вала в 20 тыс. тонн кукурузы две или три тысячи тонн форвардных продаж — это ощутимо, но не катастрофно.

Ведь небольшие финансовые потери не стоят потери репутации. Если же форвардные контракты составляли 20-50% продаж, то финансовые потери уже довольно существенны. При 90% предприятие, по мнению экспертов, уже может объявлять дефолт.

Больше фермеров, больше субсидий

Между тем аналитики отмечают: нежелание аграриев выполнять условия контракта — не от жадности, а от банального желания выжить. Ведь нынешний год является очень непростым для сельскохозяйственного работника. Так, потери украинских аграриев в этом году из-за засухи оцениваются на уровне 118 млрд грн.

По словам председателя Аграрного союза Украины Геннадия Новикова, больше всего от непогоды пострадали посевы кукурузы — ее урожайность в этом году на 40% меньше, чем в прошлом году. Пострадал и подсолнечник: в части регионов урожайность составляет всего 300-400 килограммов с гектара, что в 4-5 раз ниже прошлогодних показателей.

Власти Украины пообещали выделить пострадавшим аграриям по 5000 гривен за гектар, хотя реальные потери некоторых хозяйств достигают 10-15 тысяч гривен за гектар.

Впрочем, несмотря на такие тенденции, количество фермерских хозяйств в нашей стране не уменьшается, а наоборот, возрастает. По состоянию на 1 октября 2020 года в Украине было зарегистрировано 47 603 фермерских хозяйств. Это, по данным Государственной службы статистики, на 178 единиц больше, чем на 1 июля этого года, и на 1 тыс. 31 больше, чем годом ранее.

При этом фермерским хозяйствам государство насчитало 71,5 млн гривен финансовой поддержки. Всего же по бюджетной программе «финансовая поддержка развития фермерских хозяйств» в 2020 году предусмотрено 380 млн грн.

По бюджетной программе «финансовая поддержка на возвратной основе», то есть беспроцентные кредиты, через Укргосфонд предусмотрено выдать 67 млн грн.

Средства, поступившие по линии Минэкономики, могут быть использованы для предоставления частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники, на приобретение семян отечественного производства, для предоставления бюджетной субсидии на единицу обрабатываемых угодий, на один гектар, фермерским хозяйствам.

«Для нас важно, чтобы в Украине развивался малый и средний бизнес на селе. Фермерство сегодня получает от государства преференции и все больше укрепляет свои позиции на рынке. Мы обеспечили фермерам финансовую поддержку по многим направлениям. Кроме того, фермеры не ограничены в пользовании государственной поддержкой, документы можно подавать по всем программам», — прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ …

Семена из Украины

Украина получит возможность экспортировать семена из своего фонда после того, как Европарламент принял решение о признании системы сертификации семян, принятой в нашей стране. Кроме того, как отмечают эксперты, такая система улучшит качество продукции.

Еще раньше национальные производители семян различных культур получили возможность улучшить свое положение и расширить рынки сбыта продукции: украинские семена высокого качества с удовольствием будут покупать в странах Евросоюза.

Важно также и то, что этот сегмент рынка станет открытым для иностранных инвестиций. Украинские производители постепенно смогут нарастить количество экспорта, поскольку сегодня они загружены максимум на 60-85%. С другой стороны, инвестиции будут способствовать улучшению качества семян, произведенных в Украине.

Для нас это может быть огромным шагом вперед, ведь, по утверждениям экспертов, в Украине часто подделывают семена (особенно после масштабных рекламных кампаний новых продуктов), доля подделок достигает 50-55%.

Олег Ганський, Україна молода