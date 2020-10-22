Венедиктова призвала сообщать о нарушениях и «гречкосействе» на выборах

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова призвал граждан сообщать правоохранителям о нарушениях и фактах «гречкосейства» во время местных выборов, которые состоятся 25 октября.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

«Порядок начинается с соблюдения закона. В это воскресенье в стране местные выборы — тысячи кандидатов борются за мандаты. К сожалению, не только содержательными программами, добрыми делами, яркими лозунгами или харизмой, а и грязными технологиями и схемами. Не обошлось и без традиционных «сеток» и «гречкосийства» во всех его проявлениях», — отметила Венедиктова.

По ее словам, в течение предвыборной кампании, по состоянию на 21 октября, открыто 475 уголовных производств, из которых 234 — по непосредственному нарушению избирательного законодательства и 101 по подкупу избирателей.

«Нарушения избирательного законодательства могут существенно влиять на результат волеизъявления. Именно поэтому я призываю граждан, которые стали свидетелями или жертвами таких правонарушений сообщать о них в правоохранительные органы», — добавила генпрокурор.