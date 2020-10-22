Власти Армении развенчали миф об «освобождении» азербайджанцами территорий Нагорного Карабаха

Министерство обороны Армении опубликовало доказательства видеомонтажа на кадрах о наступлении азербайджанских войск в Нагорном Карабахе.

Кадры азербайджанских войск в «освобожденных» городах и селах Карабаха снимаются наспех и не без помощи фотошопа. Как сообщают «Аспекти», об этом говорится в передаче «Зинуж» министерства обороны Армении.

В частности, на видео в одном из населенных пунктов азербайджанские солдаты выстроились у административного здания. Над ними на флагштоке, установлен азербайджанский флаг, который слегка развевается. Но если присмотреться, то можно заметить, что ветки деревьев вокруг него совершенно неподвижны.

«Азербайджанские силы пытаются любой ценой убедить свое общество в захвате новых городов и сел. Но неизвестно почему они оказываются там на несколько минут, лишь бы удовлетворить амбиции своего лидера. Их так называемая съемочная площадка становится последней, и драма завершается гибелью больших артистов большой сцены», — говорится в заявлении.

Как напоминает издание, запланированное на 10 октября гуманитарное перемирие (по итогам московских консультаций) было сорвано азербайджанской армией. Неделю спустя Ереван и Баку во второй раз решили объявить перемирие в гуманитарных целях с 00:00 18 октября.

Но и теперь с передовой поступают сообщения о том, что азербайджанская сторона нарушает режим прекращения огня и предпринимает активные действия на разных участках фронта.

В Армении заявляют о доказательствах участия на стороне Азербайджана инструкторов из Турции боевиков из Сирии и Ливии. В Армении и Карабахе объявлено военное положение.

При этом в поддержку Азербайджана открыто выступил президент Турции Реджем Эрдоган.