Трампу после поражения предстоит или тюрьма, или бегство в Россию — Newsweek

Противники Трампа уверены в том, что его нужно строго судить за преступления, совершенные не только на посту президента, но, предположительно, и до этого…

Если предположить, что президент Трамп проиграет выборы 3 ноября нынешнего года, то в полдень 20 января 2021 года он перестанет быть президентом и с юридической точки зрения превратится в простого гражданина. Для обычного президента это время спокойного ухода в отставку и начала тихой размеренной жизни.

Однако в случае с Трампом, скорее всего, все так просто не произойдет. Противники Трампа уверены в том, что его нужно строго судить за преступления, совершенные не только на посту президента, но, предположительно, и до этого.

Например, в 2018-2019 годах тогдашний специальный прокурор Мюллер проводил расследование дела о связях Трампа с Россией — т. н. «дела о российском вмешательстве» (или «Рашагейт»). В то время он расследовал ситуацию с несанкционированным доступом посторонних лиц к электронной переписке Хилари Клинтон, незаконном использовании избирательных фондов и т. д.

В результате расследования Мюллера никаких обвинений президенту Трампу предъявлено не было. Вместе с тем, было указано, что причиной этого не явилось полное «прояснение имевшихся подозрений». В финальном докладе расследования сказано, что если бы «Трамп не был президентом, ему могли бы быть предъявлены уголовные обвинения в воспрепятствовании отправлению правосудия. Кроме того, Трамп мог бы быть обвинен в преступлении в том случае, если бы были бы получены доказательства, что он злоупотреблял своими полномочиями, но таких доказательств добыто не было».

Одним словом, речь идет о том, что, хотя во время расследования спецпрокурора Мюллера и был временно применен принцип «невозможности повторного выдвижения обвинения в том случае, если по делу уже было принято решение», то после ухода президента Трампа со своего поста против него снова могут быть выдвинуты уголовные обвинения в воспрепятствовании правосудию (или других преступлениях).

В чем может быть обвинен Трамп?

Трампу могут быть предъявлены обвинения по следующим составам преступлений:

— Использование своего служебного положения президента для создания незаконных преимуществ своему бизнесу (отельному, риэлторскому и т. д.)

— Неоднократное совершение действий, подозрительных на сексуальный харрасмент

— Использование выборных фондов в личных целях

— Многолетнее уклонения от уплаты налогов в полном объеме

— Извлечение прибылей из крупных займов и долговых обязательств перед иностранными финансовыми учреждениями и иностранными правительствами

— Разжигание агрессивных настроений у крайне правых общественных организаций и групп

И это неполный список. Как считают антитрамповские силы, любое из этих обвинений может повлечь за собой достаточно суровое наказание. Так что же все-таки может ожидать Трампа в случае ухода с поста президента?

Одна из первых приходящих на ум возможностей — это его помилование. И прецеденты этого имеются. Как известно, в 1974 году из-за дела «Уотергэйта» в отставку ушел тогдашний президент Ричард Никсон. Его место занял вице-президент Джеральд Форд. Использовав имеющиеся у американского президента полномочия, Форд применил в отношении Никсона помилование. Это его решение вызвало массовое недовольство избирателей, и стало главной причиной того, что на последовавших через два года президентских выборах 1976 года Форд потерпел сокрушительное поражение.

Вполне можно допустить, что в случае своей победы Байден тоже может помиловать Трампа, исходя из стремления избежать раскола и волнений в американском обществе. Однако левые демократы исходят из того, что к «такому типу, как Трамп» помилование неприменимо и требуют полного его юридического уничтожения.

В демократическом американском политикуме превалирует мнение о том, что хотя категория помилования и важна с точки зрения поддержания президентской системы власти в США и престижа государства, Трамп, который как раз и способствовал их разрушению, заслуживает только самого сурового наказания.

В таком случае вторым вариантом для Трампа становится возбуждение против него уголовного дела и арест. Как представляется, этот вариант позволит избежать массовых волнений в США. И прежде всего потому, что республиканская партия быстро перестроится на позиции «без Трампа». В этом случае будет сильно размыта политическая мотивация у тех социальных прослоек, которые пока поддерживают Трампа. Хотя его верные сторонники, скорее всего, останутся с ним, есть большая вероятность того, что основное течение республиканской партии решит Трампа «слить».

И здесь остается третий вариант, который никак нельзя исключать — эмиграция. Ведь на своем предвыборном митинге в Джорджии Трамп уже сказал: «Конечно, будет не здорово, если я проиграю Байдену. Возможно, в этом случае мне придется покинуть страну? Я не знаю».

Другими словами, Трамп намекает на то, что в случае победы Байдена ситуация для него станет такой жесткой, что ему, возможно, даже придется задуматься об эмиграции. На самом деле, тема отъезда Трампа в эмиграцию, пусть и несколько в юмористическом плане, уже давно гуляет в американском обществе. Канадско-американский актер кино и телевидения Джим Кэрри активно эксплуатирует эту тему в своих скетчах еще начиная с первой половины нынешнего года. Даже на российских телеканалах стали появляться телешоу со сценками, изображающими, как Трамп просит Путина пустить его к себе в Россию в эмиграцию.

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На предвыборном митинге в Джорджии на языке у Трампа не случайно крутились слова о том, что «эмигрирую я не из опасений ареста», а из-за глубокой неприязни к Байдену и его окружению. И то, что этот тезис соскочил у Трампа с языка, говорит о том, что он уже думал об отъезде за границу. А если вспомнить, что Трамп по своему характеру не только просто говорит, но и делает, то вполне можно представить себе, что здесь дело не окончится простой шуткой.

Если Трамп решится бежать, то совершить побег он должен до 20 января. И если все это случится, то разразится неслыханный скандал, в который будет замешано все, включая возможность утечки высших государственных секретов и т. д. При таком развитии ситуации следующая администрация в тесном сотрудничестве с военными предпримет все возможные меры, чтобы побег Трампа предотвратить.

И вот исходя из всего этого, можно сделать вывод о том, что Трампу нужно переизбраться на пост президента всеми возможными силами и средствами. Однако в условиях, когда в обеих палатах Конгресса большинство принадлежит демократам, а внутри самой республиканской партии растут антитрамповские настроения, в связи с переизбранием Трампа снова против него возникнут новые обвинения. И если сейчас политическая ситуация «вертится» вокруг президентских выборов, то очень скоро она может завертеться вокруг «преступлений президента» и превратится в настоящий «шторм на американском властном Олимпе».

Акихико Рэйдзэй — известный американо-японский политолог. Окончил Токийский университет. Докторскую степень (Ph. D.) получил в Колумбийском университете (США). Проживает в США. Сотрудничает с рядом известных американских «мозговых центров». Автор многочисленных монографий и книг.

Newsweek (Япония)