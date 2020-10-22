Киевского чиновника с посредником задержали на взятке за переоформление автомобиля

В Киеве задержали государственного исполнителя и посредника за вымогательство 1 тыс. долл. за переоформление на гражданина автомобиля.

«По данным следствия, в августе 2020 года старший государственный исполнитель Киево-Святошинского районного отдела государственной исполнительной службы Центрального межрегионального управления Министерства юстиции выдвинул требование гражданину о передаче ему денежных средств за вынесение постановления о передаче в его пользу автомобиля в счет принудительного взыскания задолженности по решению суда. Свои услуги госисполнитель оценил в 1 тыс. долларов США и сообщил, что средства необходимо передать посреднику, который поможет с документами в ходе переоформления автомобиля. Государственного исполнителя и посредника задержали на «горячем» во время получения ими неправомерной выгоды в сумме 28 тыс. гривен», — говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Указано, что государственного исполнителя и посредника задержали на получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).