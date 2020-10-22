В Киеве с 9-го этажа выпала женщина с ребенком

В четверг, 22 октября, в Киеве на улице Соломенской с 9 этажа жилого дома выпали женщина и малолетний ребенок.

Оба погибли мгновенно. Стрим с места трагедии обнародовали на странице «Магнолия-ТВ» в Facebook

По словам очевидцев, никаких криков перед трагедией не было – люди уже услышали лишь страшный удар о землю. Как сообщили источники Oбозревателя, женщине было около 30 лет, а ребенку – около 6.

На момент трагедии в квартире была родственница, которая не понимает, почему девушка совершила такой поступок. Предварительная квалификация – самоубийство, записки нет.

В результате падения женщины и малыша оборвался козырек над аптекой, расположенной на первом этаже дома. На место ЧП прибыла полиция для проведения следственных действий.