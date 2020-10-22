Тающий ледник на Аляске вызовет гигантское цунами

Катастрофическое событие может произойти в течение следующих 12 месяцев.

Ученые уже несколько лет бьют тревогу из-за того, что огромными темпами тают ледники Гренландии. Но на этот раз они решили привлечь внимание к другой части Северного полушария.

Группа геофизиков предупредила о перспективах надвигающейся катастрофы в проливе Принс-Уильям в открытом письме в Департамент природных ресурсов Аляски (ADNR). Несмотря на то, что риски очень велики, пока неизвестно, когда именно может произойти обрушение.

По словам ученых, отступление ледника в проливе Принс-Уильям на южном побережье Аляски влияет на горные склоны Барри Арм, примерно в 97 км к востоку от Анкориджа. Анализ спутниковых снимков показывает, что по мере того, как ледник Барри отступает от слонов Барри Арм из-за продолжающегося таяния льда, на склоне горы появляется большой каменистый уступ. Он указывает на то, что над фьордом уже происходит постепенный, медленно движущийся оползень, но если горная порода внезапно обрушится, последствия могут быть ужасными.

Несмотря на удаленность района, его часть посещают коммерческие и прогулочные суда, в том числе круизные лайнеры. «Вначале было трудно поверить в цифры. Основываясь на высоте отложения над водой, объеме оползневой почвы и углу наклона, мы подсчитали, что в результате обрушения высвободится в 16 раз больше обломков и в 11 раз больше энергии, чем в результате оползня в заливе Литуйя, который вызвал мегацунами», – говорит геофизик Чунли Дай из Университета штата Огайо.

Если расчеты команды верны, последствия будут немыслимыми. Происшествие в 1958 году, которое очевидцы сравнивают со взрывом атомной бомбы, породило самую высокую волну за всю историю наблюдений. Ее высота достигала 524 метров.

Недавнее обрушение склона в 2015 году на побережье фьорда Таан на Аляске вызвало цунами, достигавшее 193 метров. «Такие склоны могут переходить от медленного сползания до быстро движущегося оползня по целому ряду причин. Часто причиной может быть сильный или продолжительный дождь. Землетрясения могут вносить свою лепту. Жаркая погода, которая вызывает таяние вечной мерзлоты, снега или ледникового льда, также может стать спусковым механизмом», – отмечается в отчете.

Недавний анализ показал небольшое или полное отсутствие движения наземных массивов на склоне. Но исследователи подчеркивают, что такие данные не могут служить успокоением, поскольку анализ показывает, что скальные породы смещались на протяжении последних 50 лет. В какое-то время процесс ускорялся или замедлялся.

Общее мнение экспертов заключается в том, что скорость отступления ледника увеличивает вероятность более резких обрушений склонов. «Когда климат меняется, ландшафту нужно время, чтобы приспособиться. Если ледник отступит очень быстро, он может застать врасплох близлежащие склоны. Скорее всего, они обрушатся вместо того, чтобы постепенно адаптироваться», – говори геолог Бретвуд Хигман из некоммерческой организации Ground Truth Alaska.

По материалам «Фокус»