Из-за незаконного формирования Комиссии по азартным играм экстренно созывают финансовый Комитет Верховной Рады

На 15:00 этой пятницы, 23 октября, экстренно созывают Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

На его заседании будет рассматриваться вопрос превышения премьер-министром Денисом Шмыгалем полномочий при формировании в Украине Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

На заседание приглашаются министр Кабмина Олег Немчинов и незаконно назначенный псевдо-глава игорной Комиссии Иван Рудой.

Dubinsky.pro уже детально описал суть злоупотреблений и нарушений, которые имели место. Речь идет о нарушении действующего законодательства.

Заседание парламентского комитета должно состояться в обязательном порядке. Даже невзирая на то, что его созыву сейчас изо всех сил противодействует председатель фракции «Слуга народа» в ВР Давид Арахамия и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro