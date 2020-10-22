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Суд повісив на державу борг вугільної компанії перед Промінвестбанком на 630 млн

22.10.2020

12.10.2020 Госпсуд Донецької області задовольнив скаргу Промінвестбанку та зобов’язав Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції подати до Держказначейства документи і відомості, необхідні для перерахування Промінвестбанку коштів відповідно до наказу цього суду від 28.04.2014 в справі №905/1035/14 (про стягнення з держпідприємства “Донецька вугільна енергетична компанія” заборгованості за кредитним договором №15-93/19-24/12 від 27.06.2012 на суму 630 млн грн).

Згідно з судовими матеріалами, Департамент державної виконавчої служби наголошував, що держвиконавець правомірно прийняв постанову про зупинення виконавчого провадження, з урахуванням положень закону «Про відновлення платоспроможності державних вугледобувних підприємств». На думку ДВС, зупинення провадження унеможливлює здійснення дій, направлених на виконання рішення суду в порядку закону «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».

Натомість суд констатував, що боржник — “Донецька вугільна енергетична компанія” — є державним підприємством, а законом «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» встановлені особливості надання державою гарантій щодо виконання рішень суду. Зокрема, держава гарантує виконання рішення суду про стягнення коштів та зобов`язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за яким є державні підприємство, установа, організація.

Суд зауважив, що “невиконання рішення суду, боржником по яких є державні підприємства більш ніж шість місяців, дає підстави для застосування механізмів, передбачених Законом про гарантії”.

Цитата з ухвали Госпсуду Донецької області від 12.10.2020:

“Встановлення державним виконавцем факту неможливості виконання рішення в порядку Закону України «Про виконавче провадження» через обмеження, встановлені Законом України «Про відновлення платоспроможності державних вугледобувних підприємств» і сплив шестимісячного строку з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження є підставою для переходу до процедури виконання рішення за рахунок коштів, передбачених бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.

Надсилання центральному органу, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, документів та відомостей, необхідних для перерахування стягувачу коштів з урахуванням ч.3 ст.4 Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» не є виконавчою дією у розумінні Закону «Про виконавчу службу», у зв`язку з чим, суд вважає безпідставним довід Департаменту про неможливість виконання вимог Закону про гарантії через зупинення виконавчого провадження”.

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Нагадаємо, Сергій Тігіпко намагається отримати контроль над Промінвестбанком “з рук” «приватівців». 

 

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