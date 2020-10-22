Тимур Хромаєв та його «здобутки»

Що ми знаємо про Тимура Заурбековича Хромаєва, голову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України , більш відомого як чоловіка популярної телеведучої Марії Єфросиніної?

Ім’я Тимура Хромаєва тісно пов’язане зі скандальною репутацією його батька Заурбека. Відомого на той час баскетбольного функціонера, ЗМІ відкрито називали кримінальним авторитетом. Батько нинішнього топ-чиновника нібито належав до міжнародного злочинного угруповання і починав з банального рекету. Саме за протекцією батька Тимур Хромаєв отримав свою першу посаду в Міністерстві фінансів України.

З серпня 1997 року до квітня 2001-го Тимур Хромаєв працював у Міністерстві фінансів, пройшовши шлях від провідного економіста відділу стратегії управління зовнішнім боргом управління зовнішнього боргу до начальника управління ринків капіталу департаменту державного боргу. До сфери його діяльності входили боргова політика на внутрішньому і зовнішньому ринках капіталу, оптимізація структури державного боргу, координація взаємодії Мінфіну з НБУ і Держказначейством.

Тимур Хромаєв займав «найгарячіше» крісло в уряді і керував державним боргом. У ті роки грошей в країні критично не вистачало, а все нові позики йшли на погашення старих. У 2000 році Тимур Хромаєв і його начальство звинувачували у нецільовому використанні 80 мільйонів доларів, наданих Світовим банком. Дані кошти надавалися на реструктуризацію вугільної галузі, однак з них до гірників дійшли лише 175 тисяч. Решта коштів пішли на потреби чиновників. Під час президентства Леоніда Кучми, Хромаєву і його колегам вдалося уникнути неприємностей.

У зв’язках з владою і великим олігархатом Хромаєва звинувачували і в наступні роки.

У 2002 році Хромаев працював у «ТАС-Інвестбанку», власником якого був Сергій Тігіпко. Зв’язок Хромаєв-Тігіпко зберігся і дотепер, але про це пізніше.

У 2000-і роки Хромаєв-молодший відзначився співпрацею з Теймуразом Багіровим – сином одного з партнерів батька. У грудні 2002 року , Хромаєв та Багіров стали засновниками інвестиційної компанії «АРТА», діяльність якої пов’язана з корпоративними фінансами, інвестиційним банкінгом, торгівлею цінними паперами і управлінням активами (Хоча Хромаєв і запевняє, що завершив працювати керуючим партнером в листопаді 2013-го, але це тільки на паперах, оскільки вплив на «АРТУ» зберігається і досі, зокрема через офшорні фірми, які він декларує). Пізніше синів впливових батьків звинуватили в масових махінаціях у створеній ними групі «АРТА», зокрема спірних операціях із коштами «Нафтогазу України».

У джерелах можна знайти безліч матеріалів про те, що фірма Хромаєва «АРТА» займалася відмиванням грошей за допомогою різноманітних пенсійних фондів, інвестиційних компаній і через офшори. Чиновник допомагав легалізувати незаконно отримані доходи. Зокрема, варто згадати купівлю заводу «Кузня на Рибальському», яку «супроводжував» Хромаєв. А придбав акції заводу не аби хто, а давній друг і партнер – Сергій Тігіпко.

Відзначимо, що Хромаєв завжди мав розгалужені зв’язки в елітних і владних колах, що завжди допомагало йому вести справи. Зокрема, він був другом сина Президента Ющенка – Андрія. Саме Тимур познайомив сина глави держави з його першою дружиною – Єлизаветою Єфросиніною, молодшою сестрою його дружини Марії.

У грудні 2013 року Тимур Хромаєв став головним виконавчим директором GASE Energy Inc., (український фінансовий радник «АРТА»), де пропрацював до січня 2015 року. І там встиг «відзначитись» Хромаєв – компанія стала об’єктом розслідування Американських правоохоронних органів, через відмивання грошей. Американська Комісія з цінних паперів офіційно визнала цю фірму підставною і фіктивною. Зазначається, що фірма позиціонувала себе як онлайн платформа для допомоги стартапам, але згодом стала займатися купівлею та розвитком об’єктів сфери природного газу в Україні.

Син мільйонера, який веде розкішний спосіб життя, 30 січня 2015 року був призначений головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідний указ був підписаний Президентом Порошенко. Тоді в середовищі експертів і профільних ЗМІ призначення назвали «дивним», а багато хто відкрито звинувачували Хромаєва в торгівлі інсайдерською інформацією і відмиванні грошей. Таке призначення не стало несподіванкою для самого Тимура, адже його патроном по кар’єрі завжди був Володимир Горбулін, давній товариш його батька.

На посаді голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Тимур Хромаєв відзначився, здебільшого, скандалами.

ЗМІ неодноразово звинувачували його у причетності до «зливу» інсайдерської інформації для «вчасних» та вигідних оборудок з цінними паперами. Така діяльність завдала збитків державі на сотні мільйонів гривень. Виникає питання, якщо держава втратила, то хто тоді здобув? Все вірно, голова регулятора – Хромаєв.

Також неодноразово Тимура Хромаєва перевіряло Національне агентство з запобігання корупції. Але маючи досить розгалужені зв’язки в правоохоронних органах, чиновник уникнув будь-яких покарань. Зокрема, в цьому контексті, варто згадати дружбу Тимура Хромаєва з керівником Київської місцевої прокуратури №6 (Печерський р-н) Дмитром Прокудіним

та його заступником Володимиром Фурманим.

Саме Печерська прокуратура є профільною для Тимура Хромаєва – на Печерську знаходиться місце роботи та проживання ( довідково – адреса НКЦПФР м.Київ, вул.Московська,8, місце реєстрації – м.Київ, вул. Ольгінська,2 ).

Варто згадати як заробляє Тимур Хромаєв, зокрема для задоволення розкішного способу життя своєї родини. В декларацію чиновника неодноразово вносяться зміни у зв’язку з отриманням надприбутків від операцій з державними борговими облігаціями. По такій схемі заробляє на державних боргах не тільки чиновник, але і його дружина – Марія Єфросиніна. Зрештою, подружжя Ефрисиніна/Хромаєв не турбує відвертий конфлікт інтересів при наживі у сотні тисяч доларів.

Відомий Хромаєв і тим, що «проштовхує» законопроекти, які розширяють його повноваження на займаній посаді та дозволять заробити тим фірмам, які він контролює через задекларовані офшори.

Зрештою, маючи відому дружину, яка набирає популярності в Україні завдяки не тільки таланту, але й благодійній діяльності, Тимуру Хромаєву не варто піклуватись про свою репутацію – Марія Єфросиніна «прикриє». Доказом впливовості телеведучої можна назвати той факт, що нещодавно Володимир Зеленський відзначив Єфросиніну орденом Княгині Ольги за особистий внесок в розвиток держави (Очевидно, цей внесок був у сфері махінацій з державними борговими зобов’язаннями). Напевно саме на цьому урочистому заході вона і закинула добре слівце за свого чоловіка-корупціонера, оскільки дуже дивним є те, що Тимур Хромаєв після стількох скандалів зберігає свою посаду і при новій владі.