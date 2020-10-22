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Зеленский назвал условие полного локдауна в Украине

22.10.2020

Президент Владимир Зеленский считает, что локдаун в Украине возможен при 15 000 случаев коронавируса (COVID-19) в сутки.

Как сообщает «Сегодня», в интервью телеканалам он сказал, что жесткий карантин нецелесообразен, поскольку это остановит страну. 

«В отношении локдауна, я хочу всех успокоить. Мы все понимаем, что любой локдаун полностью остановит нашу экономику – это страшно, это опасно и на сегодняшний день, я считаю, невозможно и нецелесообразно», – отметил Зеленский.

По его словам, власти в начале эпидемии рассматривали вариант введения жесткого карантина при 5000 новых больных в сутки.

«Где-то месяц назад мы считали, что при 9500 больных в день наша медицина остановится – не будет хватать коек в инфекционных больницах, и не будет хватать медиков. И Степанов (глава Минздрава Максим Степанов, – ред.) здесь прав, что на сегодняшний день при 15 000 мы можем ввести локдаун, но это не про койко-места… мы не можем увеличить количество врачей,.. не могут миллионы врачей вдруг появиться в Украине», – подчеркнул президент.

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