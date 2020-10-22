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Блогер Алена Лоран рассказала, кто организовал похищение ее дочери

22.10.2020

Организатором похищения дочери блогера Алены Лоран оказался ее сосед. Об этом она сообщила в Instagram.

«Похитителями Габи оказался сосед через стену, с которым никогда не было конфликтов. Но … который прослушивал разговоры наши на заднем дворике относительно бизнеса», — отметила блогер.

По ее словам, полиция арестовала без права залога организатора преступления, его супругу и подельника.

Она также отметила, что правоохранители заранее предупредили ее семью о покушении, которое готовилось с 4 августа. Блогер поблагодарила всех, кто участвовал в операции по задержанию злоумышленников.

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