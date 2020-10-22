Первый человек в “Слуге народа”, не побоявшийся назвать вещь своими именами

Первый человек в “СН”, не побоявшийся назвать вещь своими именами.

– Что выборы провалены к чертовой матери (ведь ими никто не занимался);

– что после 25-го в Раде начнутся броуновские движения и “СН”, не исключено, придётся искать партнеров для коалиции. В лице “Майбаха”, например;

– что если не договорятся, Президент может и вовсе ВР распустить. Под предлогом разгона правительства;

– и на выборы, когда б они не состоялись, из нынешней “СН” выделится минимум три силы. Причём одна из них имени Дмитрия Разумкова.

Ну, и по мелочи: кто против кого дружит во фракции, кто кому что в регионах не/продаёт, чем все это закончится.

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