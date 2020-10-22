Завдяки компостуванню львівське сміття перетворюють на добрива (відео)

На станції компостування у Львові, вже з Нового року переробляють органічні відходи.

Компостуванням відходів у Львові займається ЛКП «Зелене місто». Тут на компостувальному майданчику відбувається перетворення органічного сміття на якісний компост.

.Для міста це неабияке полегшення, адже замість того, щоб шукати де утилізовувати органічні відходи, які у структурі загальних побутових відходів становлять понад 50%, їх переробляють на якісне добриво менше ніж за 2 місяці. Наразі його просто роздають усім бажаючим, але попит на компост є як в Україні, так і за кордоном.

Усе це стало можливим завдяки науковим розробкам Леоніда Центила та наукової лаболаторії аграрного підприємства Колос.

Детальніше дивіться у відео.