Европарламент присудил белорусской оппозиции премию имени Сахарова

Лауреатом премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова, учрежденной европейским парламентом, в 2020 году стала белорусская оппозиция.

Об этом сообщает Медуза.

«Для меня большая честь объявить, что женщины и мужчины демократической оппозиции Беларуси стали лауреатами премии Сахарова 2020 года. На их стороне то, что невозможно победить грубой силой: правда. Не сдавайтесь в своей борьбе. Мы на вашей стороне», — написал в своем Twitter председатель Европарламента Давид Сассоли.

В число лауреатов вошли участницы Координационного совета белорусской оппозиции: кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероника Цепкало, а также Сергей Тихановский, Алесь Беляцкий, Сергей Дылевский, Степан Путило и Николай Статкевич.

Премия имени Андрея Сахарова вручается с 1988 года, ее призовой фонд составляет 50 тысяч евро. В разные годы лауреатами премии становились президент ЮАР Нельсон Мандела, глава ООН Кофи Аннан, советские правозащитники Анатолий Марченко, Сергей Ковалев, Людмила Алексеева, украинский режиссер Олег Сенцов. В 2004 году премия присуждалась Белорусской ассоциации журналистов, а в 2006-м — белорусскому оппозиционеру Александру Милинкевичу, выдвигавшему свою кандидатуру на выборах против Александра Лукашенко.