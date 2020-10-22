Мер Праги заявив, що буде волонтером у лікарні для хворих на COVID-19

Мер Праги Зденек Гржиб оголосив, що з наступного тижня піде працювати волонтером в одну з місцевих лікарень, де лікують людей, які заразилися COVID-19.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, – передає Радіо Свобода.

«З вівторка буду допомагати в одній із празьких лікарень як волонтер. Як і багато інших, я хочу простягнути руку допомоги в ці важкі часи. Людям у лікарнях зараз потрібна вся наша підтримка. Я і далі буду брати участь у зустрічах кризового штабу і міськради. Але особливо зараз я хочу допомогти і використати свою медичну кваліфікацію. Ми всі в цій біді разом», – написав Гржиб.

До того, як піти в політику, Гржиб закінчив медичний факультет Карлового університету за спеціалізацією в радіології і променевій хворобі.