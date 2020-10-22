Зеленський може розпустити Верховну Раду, – нардеп “Слуга народу”

Якщо частина народних депутатів від “Слуги народу” вийде з фракції, перед президентом Володимиром Зеленським постане питання про формування нової коаліції, вже не заснованої на монобільшості. Або ж глава держави може піти на розпуск парламенту.

Про це заявив нардеп від партії “Слуга народу” Микита Потураєв в інтерв’ю виданню “Лівий берег”.

За його словами, “у нас в цілому 245 “багнетів”. Якщо 40-45 “слуг” підуть з фракції, “в такій ситуації потрібна коаліція”.

Він додав, що “вибір невеликий”, з ким формувати коаліцію: якщо не з “Батьківщиною” і “За Майбутнє”, то з “Євросолідарністю” і “Голосом”.

Як зазначив Потураєв, це складна для президента ситуація, тому він буде вибирати, з ким об’єднатися або ж піде на оголошення дострокових виборів в Раду.