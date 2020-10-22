Почти треть украинцев до сих пор ничего не знают об опросе Зеленского, – “Рейтинг”

70% украинцев знают, что президент Владимир Зеленский объявил проведение всенародного опроса в день выборов 25 октября, 29% ничего не об этом не слышали.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы “Рейтинг”, проведенного 20-21 октября.

“70% респондентов знают, что президент Зеленский объявил проведение всенародного опроса в день выборов 25 октября (35% заявили, что хорошо знают об этом, 35% – что-то слышали). 29% ничего об этом не знают”, – говорится в результатах опроса.

43% опрошенных положительно относятся к опросу Зеленского в день выборов. 30% – нейтрально и 25% – отрицательно. Кроме того, 63% респондентов считают инициативу президента законной, а 23% придерживаются противоположного мнения.

Исследование проходило среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 4000 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1.5%.