Ученые нашли способ прочесть древние мертвые языки

Специалисты представили алгоритм автоматической дешифровки.

Ученые из США разработали технологию машинного обучения, способную самостоятельно разбираться в мертвых языках. Система на основе ИИ, представленная сотрудниками Массачусетского технологического института, может в автоматическом режиме находить связи между языками.

Изучение утерянных языков — комплексная задача, важная не только из лингвистического интереса, но и для получения доступа к массивам древних знаний. Большая часть мертвых языков слабо представлена в письменном виде, поэтому алгоритмы искусственного интеллекта буксуют в их дешифровке из-за недостатка входящих данных.

Но теперь специалисты лаборатории искусственного интеллекта (CSAIL) MIT совершили настоящий прорыв в этой сфере, создав алгоритм автоматической расшифровки исчезнувших языков. Система работает даже без наличия изученных родственных языков, благодаря чему может полностью самостоятельно определять связи между разными языками.

“В основе системы — базовые принципы развития языков, полученные благодаря историческому языкознанию. У каждого языка есть набор предсказуемых вариантов развития, и зная об этом, мы смогли создать ИИ, при помощи которого можно анализировать мертвые языки на новом уровне качества”, — рассказывают американские исследователи, добавляя, что новая технология поможет решить целый комплекс существующих лингвистических загадок.

Фото: planet-today.ru