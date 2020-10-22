В Раде предлагают е-резидентство для айтишников со ставкой налога на прибыль 5%

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект с поправками в Бюджетный кодекс о механизме электронного резидентства №4245, который предполагает льготную ставку налога на прибыль в 5%, передает Интерфакс-Украина.

Законопроект был зарегистрирован 21 октября. Авторы документа — народные депутаты из фракции «Голос» Ярослав Железняк, Владимир Цабаль, Кира Рудик и Галина Васильченко, а также «слуга народа» Даниил Гетманцев.

«Идея простая. Если ты «айтишник» из Индии, Китая, Пакистана, Германии или, даже, Беларуси, то ты, находясь в своей стране, можешь стать электронным резидентом, то есть электронным плательщиком налогов. И для этого ты будешь платить лишь один простой налог — 5%, который платят наши ФЛП с оборота», — пояснил Железняк.

По его словам, этот механизм может быть интересен, в частности, гражданам азиатских стран. С другой стороны, это позволит привлечь в госбюджет дополнительные средства, отметил один из авторов законопроекта.

«Это предложение, может быть, не будет так интересно США или ЕС, но точно будет интересно другим странам, особенно из Азии, Востока, у которых не лучшая репутация и более сложное налоговое законодательство по сравнению с украинским», — добавил нардеп.