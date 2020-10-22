Украинский президент Владимир Зеленский выступает за пожизненный срок для коррупционеров. Если украинские граждане поддержат его инициативу во время всеукраинского опроса, он может поднять этот вопрос в Верховной Раде.

Об этом глава государства заявил в интервью телеканалам в четверг, 22 октября.

Журналист из телеканала «Украина» Анна Панова спросила президента, почему нельзя просто принять соответствующий закон, а необходимо спрашивать мнение украинских граждан, на что гарант ответил: «Для меня важно мнение людей, потому что народовластие – это то, что я обещал в своей предвыборной кампании».

Зеленский сказал, что такие вопросы важны для него лично и он хочет «почувствовать народ».

«Если народ говорит, что он поддерживает эту идею, я пойму ответ народа и я буду говорить с депутатами и предлагать такие позиции», – сказал он.

Президент заявил, что ничего плохого не видит в том, чтобы провести в Украине своеобразный экзитпол и узнать мнение миллионов граждан, а не выборки из двух тысяч, как это происходит во время обычного социологического опроса.

Зеленский не исключает, что 95% опрошенных поддержат, например, пожизненное для коррупционеров, но не уверен, что Рада поддержит такую инициативу.