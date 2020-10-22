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Зеленский выступает за пожизненный срок для коррупционеров

22.10.2020

Украинский президент Владимир Зеленский выступает за пожизненный срок для коррупционеров. Если украинские граждане поддержат его инициативу во время всеукраинского опроса, он может поднять этот вопрос в Верховной Раде.

Об этом глава государства заявил в интервью телеканалам в четверг, 22 октября.

Журналист из телеканала «Украина» Анна Панова спросила президента, почему нельзя просто принять соответствующий закон, а необходимо спрашивать мнение украинских граждан, на что гарант ответил: «Для меня важно мнение людей, потому что народовластие – это то, что я обещал в своей предвыборной кампании». 

Зеленский сказал, что такие вопросы важны для него лично и он хочет «почувствовать народ».

«Если народ говорит, что он поддерживает эту идею, я пойму ответ народа и я буду говорить с депутатами и предлагать такие позиции», – сказал он.

Президент заявил, что ничего плохого не видит в том, чтобы провести в Украине своеобразный экзитпол и узнать мнение миллионов граждан, а не выборки из двух тысяч, как это происходит во время обычного социологического опроса.

Зеленский не исключает, что 95% опрошенных поддержат, например, пожизненное для коррупционеров, но не уверен, что Рада поддержит такую инициативу.

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