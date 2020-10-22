Я не могу сказать всю мою стратегию, – Зеленский о гарантиях Будапештского меморандума

Вопрос о возобновлении переговоров Украины относительно Будапештского меморандума попал в список тех, которые собираются поставить украинцам 25 октября. Что будет делать официальный Киев после того, как получит результаты опроса, президент Зеленский не рассказал.

Президент говорит, что проводит комплексную работу

Зеленский лишь отметил, что проводится комплексная работа. Об этом он сообщил в интервью нескольким украинским телеканалам, информирует 24 канал.

У нас не случайно появляются военно-мирские базы. Не случайно я подписываю стратегические соглашения, которых не было и в помине в Украине. Я хочу еще с несколькими странами это сделать. Поэтому я не могу сказать всю мою стратегию,

– сказал Зеленский.

О возвращении Украине ядерного потенциала не говорится

Глава государства подчеркнул, что все договоры должны выполняться, в противном случае, Украина не будет постоянно об этом просить.

«Не выполняют? Мы имеем право делать так, как мы считаем. Это мое мнение. В ином плане мы будем с вами не за столом европейских и мировых стран, а будем людьми, которые постоянно просят кредит», – подчеркнул президент.