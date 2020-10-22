Подал в отставку глава Судебной администрации

Глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк подал в отставку.

Об этом в комментарии «Укринформу» сообщил руководитель пресс-службы ведомства Андрей Лысенко.

“Зеновий Холоднюк написал заявление об увольнении по собственному желанию”, — сказал он.

Лысенко добавил, что заявление Холоднюка должен рассмотреть Высший совет правосудия.

Как известно, председателя ГСА Украины подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 255 («Создание преступной организации»), статьи 351-2 («Препятствование деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины»), части 1 статьи 369-2 («Злоупотребление влиянием») Уголовного кодекса Украины. З августа суд назначил ему меру пресечения в виде личных обязательств. 1 октября ВАКС отстранил Холоднюка от занимаемой должности.

Напомним, что 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку. Еще четырем лицам должны вручить подозрение.

Трое из судей уже второй раз получают подозрение в совершении незаконных действий. В июле 2019 года в НАБУ заявили, что председатель и некоторые судьи Окружного административного суда Киева организовали вынесение заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Тогда НАБУ опубликовало фрагменты записей разговоров фигурантов дела — пленки судьи Вовка. 2 августа 2019 года Вовку объявили о подозрении. Расследование указанного эпизода завершено, идет ознакомление подозреваемых с материалами.

Позже НАБУ объявило в розыск семь человек, во главе с председателем Окружного административного суда Киева, которых подозревают в попытке взять под контроль Высшую квалификационную комиссию судей Украины, а также Высший совет правосудия. Вовк заявил о готовности прийти на допрос, но уверяет, что его вызывают незаконно

Позже были обнародованы записи разговоров с участием председателя ОАСК Павла Вовка, председателя ГСА Зеновия Холоднюка и других фигурантов дела в отношении препятствования назначению победителя конкурса на должность главы ГСА. По данным следствия, Вовк принял предложение, в ответ потребовав назначить «своих людей» в состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины по квоте ГСА.

1 сентября НАБУ обнародовало информацию о связях главы ОАСК с членами ВСП. В тот же день ВСП отказался отстранять от правосудия главу ОАСК Павла Вовка и других судей ОАСК.

Преступности НЕТ