6 корисних властивостей імбиру, які підтвердила наука

Імбир – це популярний компонент чаїв, випічки та інших страв. Однак, головне не те, що він надає їжі особливого гоструватого смаку та аромату, а те, що він допомагає у вирішенні багатьох проблем зі здоров’ям. І його користь підтвердило не одне дослідження, пише Жіночий світ з посиланням на ETimes.

Ось, які корисні властивості, підтверджені наукою, має імбир:

Сприяє лікуванню застуди та болю в горлі. Імбирний чай – це смачний та зігріваючий напій, який часто рекомендують пити при застуді. Гінгерол – основна біоактивна сполука імбиру, допомагає йому боротись із запаленнями, лікувати кашель та біль у горлі. Тож при сезонних вірусних інфекціях ви навряд знайдете кращий засіб, ніж імбирний чай з медом та лимоном.

Сприяє схудненню. Доведено, що вживання імбирної води допомагає прискорити метаболізм та спалення жиру. В 2019 році було опубліковано огляд кількох досліджень, який показав, що імбир сприяв схудненню пацієнтів з ожирінням. Дослідження, проведене у 2016 році на 80 жінках із ожирінням, показало, що імбир також може допомогти зменшити індекс маси тіла (ІМТ). Учасникам давали по 2 г меленого імбиру на добу протягом 12 тижнів.

Полегшує менструальний біль. Багато жінок страждають від сильного болю під час менструації. Спазми, болі в спині та нудота можуть бути на стільки сильними, що навіть встати з ліжка стає проблематично. У 2009 році було проведено дослідження, в якому взяли участь 150 жінок. Під час перших трьох днів менструації вони мали вживати імбир або приймати знеболювальні препарати. В кінці дослідження науковці зробили висновок, що імбир зміг приглушити менструальний біль так само ефективно, як і ібупрофен.

Полегшує нудоту. Імбир здавна використовували при проблемах зі шлунком. Зокрема, при нудоті та блювоті. Огляд 12 досліджень, в яких загалом взяли участь 1278 вагітних жінок, показав, що 1,1-1,5 г імбиру можуть значно зменшити симптоми нудоти. Однак, саме вагітним жінкам слід бути обережними з імбиром. Зазвичай його не рекомендують вживати протягом третього триместру.

Зміцнює імунітет. Імбир – це потужне джерело антиоксидантів. Його використовували у медицині століттями. При регулярному вживанні імбир сприяє посиленню імунітету і допомагає знизити ризик багатьох захворювань.

Знижує рівень холестерину. У 2018 році було проведено дослідження, в якому взяли участь 60 людей з високим рівнем холестерину у крові. 30 із них щодня вживали 5 г меленого імбиру, а ще 30 – плацебо. Через три місяці у першій групі було зафіксовано зниження рівня холестерину ЛПНЩ на 17,4%, порівняно з групою плацебо.