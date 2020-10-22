За полгода пандемии украинцы стали на 9% беднее, а россияне — на 11%

С января по июнь 2020 года уровень благосостояния на одного взрослого в Украине снизился на 9%. Страна, как и соседняя Россия, вошла в список государств, где этот показатель за время пандемии упал сильнее всего.

Об этом свидетельствуют данные из доклада швейцарского банка Credit Suisse за октябрь 2020 года.

Уточняется, что в целом пандемия коронавируса привела к сокращению богатства домохозяйств в мире на 7,2 триллиона долларов менее, чем за полгода. А благосостояние украинцев с января по июнь 2020 года снизилось на 9% в долларовом выражении.

Больше украинцев обеднели жители России (10,7%) Норвегии (11%), Мексики (14,2%), Южной Африки (21,8%) и Бразилии (24,4%).

Единственными странами, показавшими положительные результаты, стали Швейцария, Нидерланды, Тайвань и Гонконг.

Уточняется, что Credit Suisse для оценки благосостояния домохозяйств учитывает капитализацию фондового рынка, цены на жилье, валютные курсы и изменения ВВП.